Polisin dur ihtarına uymayan sürücüye 22 bin 868 lira ceza

Yapılan alkol testinde 1,49 promil çıkan sürücüye alkollü araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak, ters yönde araç kullanmak ve cam filmi yapıştırmak maddelerinden toplam 22 bin 868 lira idari para cezası uygulanırken araç trafikten men edildi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Akçeşme Mahallesi Gümüşler Bulvarı'nda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün yakalandığı kaydedildi.

