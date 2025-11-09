Polisin dur ihtarına uymayan sürücüye 22 bin 868 lira ceza
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 22 bin 868 lira ceza uygulandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Kasım 2025 21:12, Son Güncelleme : 09 Kasım 2025 21:14
Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Akçeşme Mahallesi Gümüşler Bulvarı'nda polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün yakalandığı kaydedildi.
Yapılan alkol testinde 1,49 promil çıkan sürücüye alkollü araç kullanmak, polisin dur ihtarına uymamak, ters yönde araç kullanmak ve cam filmi yapıştırmak maddelerinden toplam 22 bin 868 lira idari para cezası uygulanırken araç trafikten men edildi.
Ayrıca sürücüye trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan adli işlem yapıldığı belirtildi.