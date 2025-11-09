Trafik polisi cam kırıkları ve taş dökülen yolu fırçayla temizledi
Amasya'da trafik polisi, kaza sonrası yola savrulan cam kırıklarını ve taşları eline aldığı fırçayla süpürerek temizledi.
Amasya-Tokat karayolundaki Albayrak köyü mevkiinde Hasan T. yönetimindeki 31 ANK 501 plakalı tır, kontrolden çıkarak yolun kıyısına devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Amasya Emniyet Müdürlüğünde görevli bir trafik polisi, kaza yapan tırdan cam kırıkları ve taşların yola savrulduğunu gördü. Polis memuru Halil Demir, başka bir kazaya sebebiyet vermemesi için cam kırıkları ve taşları fırçayla süpürerek yolu temizledi. 23 yıllık fedakar polisin o anlarını bir vatandaş görüntüledi.