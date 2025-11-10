Balıkesir gece boyu sallandı
Balıkesir, sabah 05.58'de 4.5 büyüklüğündeki deprem ile sallandı. Gece ise 01.16'da en büyüğü yine 4.4 olan çok sayıda deprem meydana geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2025 07:23, Son Güncelleme : 10 Kasım 2025 08:15
Balıkesir'in Sındırgı ilçesi geceyi depremlerle geçirdi. İlki 01.16'da olan 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında sabah 05.58'de 4.5 büyüklüğünde merkez üssü Mandıra olan bir deprem daha meydana geldi.
Depremler Balıkesir il merkezinde Bursa ve çevre illerden de hissedildi.