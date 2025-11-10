CHP'de 'Sessiz Muhalefet': Kılıçdaroğlu'na yakın vekiller kurultayı boykot edecek iddiası!
CHP'de 28-30 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek 39. Olağan Kurultayı öncesinde yeni bir kriz yaşanıyor. 38. Olağan Kurultay'ın iptali için açılan davanın reddedilmesiyle hayal kırıklığı yaşayan eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın yaklaşık 10 milletvekilinin, kurultayı boykot etme kararı aldığı iddia edildi. Parti tüzüğüne göre doğal delege olan bu vekillerin, kurultay sürecinde sessiz kalacağı, sosyal medya paylaşımı yapmayacağı ve oy kullanmak için Ankara Spor Salonu'na gitmeyeceği belirtiliyor.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Kasım 2025 07:38, Son Güncelleme : 10 Kasım 2025 07:33
Türkiye Gazetesi'nden Berat Temiz'in haberine göre; Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bazı milletvekillerinin boykot kararı aldığı ve ay sonunda yapılacak kurultaya katılmayacakları belirtiliyor.
OY BİLE KULLANMAYACAKLAR
38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açılan davanın reddedilmesiyle hayal kırıklığı yaşayan 10 civarında milletvekilinin, kurultay sürecinde sessiz kalarak, sosyal medya hesaplarından herhangi bir paylaşım yapmayacağı ve parti tüzüğüne göre doğal delege olmalarına rağmen oy kullanmak için Ankara Spor Salonuna gitmeyeceği iddia ediliyor.