Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Eskipazar ilçesi Bahçepınar Mahallesi ile Yenimahalle'yi birbirine bağlayan köprü üzerinde meydana geldi. Okan D. yönetimindeki 34 VJ 6190 plakalı otomobil, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu köprüden geçiş esnasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten dereye uçtu. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Uğur Göktaş olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Okan D. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde sürücünün 1.72 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yaralı sürücü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun hayati tehlike taşımadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.