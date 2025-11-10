Sayıştay İBB Raporu: Anayasaya aykırı ek ücretler alınmış!

Yılın ilk 10 ayında en çok satan otomobil modelleri
Yılın ilk 10 ayında en çok satan otomobil modelleri
Erdoğan: 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyoruz
Erdoğan: 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyoruz
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başladı: İşte tüm detaylar!
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başladı: İşte tüm detaylar!
Bakan Tekin: Başarı artık sadece sınavla sınırlı kalmayacak
Bakan Tekin: Başarı artık sadece sınavla sınırlı kalmayacak
Yenişafak: Bu tedbirler Türkiye'yi 6 ayda düze çıkarır
Yenişafak: Bu tedbirler Türkiye'yi 6 ayda düze çıkarır
Ahlak iflas etti! 4 farklık olay ve dolandırıcıların yeni taktikleri
Ahlak iflas etti! 4 farklık olay ve dolandırıcıların yeni taktikleri
Balıkesir gece boyu sallandı
Balıkesir gece boyu sallandı
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Ataması olmayan öğretmenler, Ankara'da eylem yaptı
Ataması olmayan öğretmenler, Ankara'da eylem yaptı
Milyonlarca fidan 11 Kasım'da toprakla buluşacak
Milyonlarca fidan 11 Kasım'da toprakla buluşacak
Bakanlıktan, 'Isıtıcı için 2 bin TL talep edildi' iddiasına açıklama
Bakanlıktan, 'Isıtıcı için 2 bin TL talep edildi' iddiasına açıklama
6 kişinin öldüğü fabrika yangınında 11 zanlı gözaltında
6 kişinin öldüğü fabrika yangınında 11 zanlı gözaltında
2026 Yılı Hac Protokolü imzalandı
2026 Yılı Hac Protokolü imzalandı
'Teşkilat başkanıyım' dedi, parti üyesi dahi olmadığı açıklandı
'Teşkilat başkanıyım' dedi, parti üyesi dahi olmadığı açıklandı
'Erdoğan, İstanbul'un 1000 yıllık problemlerini çözdü'
'Erdoğan, İstanbul'un 1000 yıllık problemlerini çözdü'
Sakın bu mesaja tıklamayın: Emeklilere promosyon tuzağı
Sakın bu mesaja tıklamayın: Emeklilere promosyon tuzağı
'Bahis' soruşturması yeni boyuta taşınıyor: 600 futbolcu ifade verecek!
'Bahis' soruşturması yeni boyuta taşınıyor: 600 futbolcu ifade verecek!
Belediyeden örnek model: 10 personelle, 128 çalışanın maaşı karşılanıyor
Belediyeden örnek model: 10 personelle, 128 çalışanın maaşı karşılanıyor
Ara tatil lüks oldu: 5 günlük tatil 18 asgari ücrete eşit!
Ara tatil lüks oldu: 5 günlük tatil 18 asgari ücrete eşit!
Erdoğan'dan Özel'e yanıt: Bizi çekmeye çalıştığı seviyeye inmeyiz!
Erdoğan'dan Özel'e yanıt: Bizi çekmeye çalıştığı seviyeye inmeyiz!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlayacak
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlayacak
KDK'dan tavsiye kararı: Yıllık izin hesaplamasında yeni dönem!
KDK'dan tavsiye kararı: Yıllık izin hesaplamasında yeni dönem!
Meslek liseleri üretim üssü oldu: Döner sermaye gelirleri 5 kat arttı
Meslek liseleri üretim üssü oldu: Döner sermaye gelirleri 5 kat arttı
Altını küresel riskler uçurdu: Son 61 ayın en yüksek getirisi!
Altını küresel riskler uçurdu: Son 61 ayın en yüksek getirisi!
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?
Sürücüler dikkat! Bu sene erken başlayacak, cezası 5.856 TL
Sürücüler dikkat! Bu sene erken başlayacak, cezası 5.856 TL
Restoranlardan isyan: Yüksek komisyonlar menü fiyatlarını uçuruyor!
Restoranlardan isyan: Yüksek komisyonlar menü fiyatlarını uçuruyor!
11. Yargı Paketi'nde sona gelindi: Çocukları suça iten örgütlere ağır ceza geliyor
11. Yargı Paketi'nde sona gelindi: Çocukları suça iten örgütlere ağır ceza geliyor
ÖSYM'de yapay zeka dönemi: Yapay zeka soruları tam not aldı!
ÖSYM'de yapay zeka dönemi: Yapay zeka soruları tam not aldı!
İnşaat sektöründe dev zamlar: Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri tehlikede!
İnşaat sektöründe dev zamlar: Sosyal konut ve kentsel dönüşüm projeleri tehlikede!
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Sayıştay İBB Raporu: Anayasaya aykırı ek ücretler alınmış!

Sayıştay'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait 2024 denetim raporunda çok sayıda usulsüz işlem ve kanuna aykırı uygulama tespit edildi. Raporda en dikkat çekeni, İBB'nin vatandaşlara verdiği bazı hizmetlerde (iş yeri açma, yapı ruhsatı) kanunda karşılığı olmamasına rağmen harç dışında ek ücretler talep etmesi oldu. Bu ücretlerin (alet başına 49 bin TL'ye kadar) zorunlu tutulmasının Anayasa ve kanunlara aykırı olduğu belirtildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Kasım 2025 08:50, Son Güncelleme : 10 Kasım 2025 08:48
Yazdır
Sayıştay İBB Raporu: Anayasaya aykırı ek ücretler alınmış!
Sayıştay'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik hazırladığı denetim raporunda onlarca usulsüz işlem tespit edildi. Adrese teslim ihaleler, araç takip sistemi dışında kullanılan araçlar, lojman tahsisleri, kanuna aykırı personel istihdamı, birim sayısından fazla birim yöneticisi görevlendirilmesi ve bunlara yönetici maaşı ödenmesi gibi çok sayıda hatalı işlem ortaya çıkarıldı.

Sayıştay'ın İBB'ye ait 2024 denetim raporunda, İBB'nin vatandaşa verdiği bazı hizmetlerden hem harç alındığı hem de kanunda karşılığı olmamasına rağmen ayrıca ücret talep edildiği ortaya çıktı. Raporda, harç konusu yapılan hizmetler veya bu hizmetlerin içinde yer alan bazı kısımlar için belediye meclisince ayrıca ücret tarifesi belirlendiği ve söz konusu ücretlerin ödenmesinin zorunlu tutulduğu tespit edildi. Örneğin iş yeri açma ruhsatı için yapılan başvurularda izin harcı yanı sıra, işletmelerin sahip olduğu alet veya makine gibi unsurlar için adet başına 49 bin liraya kadar, işletmelerin kullanım alanları için ise 2 bin 200 lira-456 bin lira ücret istendiği ortaya çıkarıldı.

Bu ücretlerin harç gibi zorunlu tutularak, ödenmemesi durumunda ruhsat işlemlerinin tamamlanmadığı belirtilen raporda "Ruhsat süreçlerinde yer alan ve tespit edilmesi gereken; sahip olunan alet, makina, işletmelerin kullanım alanlarının kontrolü, alet ve makinelerin muayene edilmesi gibi hizmetler için iş yeri açma izni harcı dışında ayrıca ücret alınması mümkün bulunmamaktadır" denildi.

TEKNİK ELEMAN ÜCRETİ İSTENMİŞ

Benzer bir uygulamanın yeni yapı ruhsatı alınırken de yapıldığına dikkat çekildi. Raporda "Yapılan incelemede; idare tarafından, yapı ruhsatı için başvuran kişi ve şirketlerden bina inşaat harcının yanında metrekare üzerinden ek bir ücretin ve ruhsatın incelenmesi sebebiyle de teknik eleman ücretinin istendiği, söz konusu ücretlerin harç gibi zorunlu tutulduğu tespit edilmiştir" görüşüne yer verildi.

ANAYASAYA AYKIRI

Sayıştay'ın idare tarafından ancak harç ve katılma payı konusu olmayan hizmetler için zorunlu olmamak ve ilgililerin talebi doğrultusunda ifa edilmek şartıyla ücret talep edilebileceğini, harç konusu olan hizmetler için ayrıca ücret talep edilmesinin ve bu ücretin ödenmesinin zorunlu tutulmasının anayasaya ve kanunlara aykırılık teşkil ettiği sonucuna vardı.

İSPARK DA FAZLA ÜCRET ALMIŞ

Öte yandan raporda, İSPARK ücretlerinin de yargı kararlarına ve mevzuata aykırı olarak belirlendiği tespit edildi. Raporda, ilgili mevzuata göre yol kenarı otopark yerlerinden işgal harcı haricinde ücret alınamayacağı belirtilerek, buna rağmen mevzuatın belirlediği işgal harcı sınırlarına uyulmadığı ve İSPARK AŞ tarafından yol kenarı otoparkları kullanan vatandaşlardan olması gerekenden daha fazla tutarlarda işgal harcı tahsilatının tespit edildiğine dikkat çekildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber