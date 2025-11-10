Sayıştay İBB Raporu: Anayasaya aykırı ek ücretler alınmış!

Sayıştay'ın, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik hazırladığı denetim raporunda onlarca usulsüz işlem tespit edildi. Adrese teslim ihaleler, araç takip sistemi dışında kullanılan araçlar, lojman tahsisleri, kanuna aykırı personel istihdamı, birim sayısından fazla birim yöneticisi görevlendirilmesi ve bunlara yönetici maaşı ödenmesi gibi çok sayıda hatalı işlem ortaya çıkarıldı.

Sayıştay'ın İBB'ye ait 2024 denetim raporunda, İBB'nin vatandaşa verdiği bazı hizmetlerden hem harç alındığı hem de kanunda karşılığı olmamasına rağmen ayrıca ücret talep edildiği ortaya çıktı. Raporda, harç konusu yapılan hizmetler veya bu hizmetlerin içinde yer alan bazı kısımlar için belediye meclisince ayrıca ücret tarifesi belirlendiği ve söz konusu ücretlerin ödenmesinin zorunlu tutulduğu tespit edildi. Örneğin iş yeri açma ruhsatı için yapılan başvurularda izin harcı yanı sıra, işletmelerin sahip olduğu alet veya makine gibi unsurlar için adet başına 49 bin liraya kadar, işletmelerin kullanım alanları için ise 2 bin 200 lira-456 bin lira ücret istendiği ortaya çıkarıldı.

Bu ücretlerin harç gibi zorunlu tutularak, ödenmemesi durumunda ruhsat işlemlerinin tamamlanmadığı belirtilen raporda "Ruhsat süreçlerinde yer alan ve tespit edilmesi gereken; sahip olunan alet, makina, işletmelerin kullanım alanlarının kontrolü, alet ve makinelerin muayene edilmesi gibi hizmetler için iş yeri açma izni harcı dışında ayrıca ücret alınması mümkün bulunmamaktadır" denildi.

TEKNİK ELEMAN ÜCRETİ İSTENMİŞ



Benzer bir uygulamanın yeni yapı ruhsatı alınırken de yapıldığına dikkat çekildi. Raporda "Yapılan incelemede; idare tarafından, yapı ruhsatı için başvuran kişi ve şirketlerden bina inşaat harcının yanında metrekare üzerinden ek bir ücretin ve ruhsatın incelenmesi sebebiyle de teknik eleman ücretinin istendiği, söz konusu ücretlerin harç gibi zorunlu tutulduğu tespit edilmiştir" görüşüne yer verildi.

ANAYASAYA AYKIRI



Sayıştay'ın idare tarafından ancak harç ve katılma payı konusu olmayan hizmetler için zorunlu olmamak ve ilgililerin talebi doğrultusunda ifa edilmek şartıyla ücret talep edilebileceğini, harç konusu olan hizmetler için ayrıca ücret talep edilmesinin ve bu ücretin ödenmesinin zorunlu tutulmasının anayasaya ve kanunlara aykırılık teşkil ettiği sonucuna vardı.

İSPARK DA FAZLA ÜCRET ALMIŞ



Öte yandan raporda, İSPARK ücretlerinin de yargı kararlarına ve mevzuata aykırı olarak belirlendiği tespit edildi. Raporda, ilgili mevzuata göre yol kenarı otopark yerlerinden işgal harcı haricinde ücret alınamayacağı belirtilerek, buna rağmen mevzuatın belirlediği işgal harcı sınırlarına uyulmadığı ve İSPARK AŞ tarafından yol kenarı otoparkları kullanan vatandaşlardan olması gerekenden daha fazla tutarlarda işgal harcı tahsilatının tespit edildiğine dikkat çekildi.