Ali Babacan: Bütün taksiler ÖTV'siz, KDV'siz Togg olsun

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir YouTube yayınında yerli otomobil Togg'un yaygınlaştırılması için "Togg Taksi" projesini önerdi. Babacan, Türkiye'deki bütün taksilerin Togg olmasını ve bu araçların ÖTV ile KDV'den muaf olarak taksitle satılmasını önerdi. Bu sayede hem yerli markanın teşvik edileceğini hem de Türkiye'ye gelen yabancıların her yerde Togg görerek dünya tanıtımına katkı sağlanacağını belirtti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı Youtube kanalında yerli otomobil Togg'a dair açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki bütün taksilerin Togg olmasını, ÖTV'siz ve KDV'siz şekilde taksitle satılmasını öneren Babacan, "Kendi markamıza gözümüz gibi bakıp yaygınlaştırmalıyız." diyerek "Togg Taksi" projesini açıkladı.

"TAKSİLER İÇİN ÖTV'SİZ VE KDV'SİZ TOGG SATILSIN"

ÖTV ve KDV'den muaf olarak taksiler için Togg satılmasını öneren Babacan, "Böylece hem kendi markamızı teşvik etmiş oluruz. Türkiye'ye gelen insanlar nereye başlarını çevirse yerli marka araç görecekler. Dünya tanıtımı için iyi olur." dedi.

"TAKSİ DURAKLARINA ELEKTRİK ŞARJ İSTASYONLARI KURULABİLİR"

Babacan ayrıca "Taksi duraklarına bu elektrik şarj istasyonları rahatlıkla kurulabilir. Dolayısıyla taksi durağında araçlar beklerken şarjını yaparlar. Hem çevreyle dost, hem bakım onarım masrafının, yakıtın çok düşük olduğu bir taksi ulaşımı Türkiye'de gerçekleşebilir. Ticari araçlarda, özellikle de taksilerde yerli markamız olan Togg'un yaygınlaştırılmasını ben çok önemli görüyorum. Kendi markamıza gözümüz gibi bakmalıyız" diye konuştu.

"YERLİ MARKAYI ELEKTRİKLE BAŞLATMAK AKILLICA OLDU"

Togg ile ilgili "Türkiye'de gerçekten bu yerli markayı elektrikle başlatmak çok akıllıca bir adım oldu." diyen Babacan, şöyle devam etti:

"Togg projesi ilk günden bu yana hep desteklediğim ve çok önemli bir proje oldu. Burada yerli marka, fiyat politikasını kontrol edebildiğimiz, tasarımını kontrol edebildiğimiz, tabii ki otomobil piyasasında biliyorsunuz yüzde 100 yerli diye bir şey yok. Yani illaki bir teknoloji paylaşımı gerekiyor. İllaki uluslararası bir teknoloji dayanışması gerekiyor. Yerlilik oranı ne kadar yüksek olursa o kadar da iyi. Ama önemli olan marka yönetimi, koordinasyonu, fiyat politikasının ve tasarımının kontrolünün elinizde olması. Yani tasarım derken yüzde 100 yerli tasarım olabilir, hedeflenir. Ama icabında öyle bir kritik bir şey olur ki, bir ülkede iyidir, onu da geçici olarak getirirsin. Sonra kendiniz iyileştirmeye başlarsınız."

