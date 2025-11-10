Kuruyemiş devi konkordato istedi: 1942'den beri sektördeydi!

Sındırgı'da deprem fırtınası: Üç ayda 15 bini aşkın deprem!
"Sincap" markasıyla tanınan ve 1942 yılından bu yana kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren Ekmekçioğlu Gıda ve Kuruyemiş Sanayi ve Ticaret A.Ş., yaşadığı mali zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Mahkeme, başvuruyu değerlendirerek 5 Kasım 2025 tarihinden itibaren şirket hakkında 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Türkiye'nin uzun yıllardır sektörde yer alan kuruyemiş markalarından Ekmekçioğlu Gıda ve Kuruyemiş Sanayi ve Ticaret A.Ş., mali yapısını korumakta zorlanınca konkordato talebinde bulundu. Başvuruyu değerlendiren mahkeme, şirket için geçici mühlet kararı vererek süreci resmen başlattı.

3 ay süreyle geçici mühlet verildi

Mahkemenin kararına göre, Ekmekçioğlu Gıda ve Kuruyemiş A.Ş. hakkında 5 Kasım 2025 tarihinden itibaren 3 ay süreyle geçici mühlet uygulanmasına hükmedildi. Mahkeme, konkordatonun başarıya ulaşma ihtimalini değerlendirmek üzere 3 kişilik bir konkordato komiser heyeti görevlendirdi.

Tüm hukuki süreçlerin durdurulmasına karar verildi

Kararda, İcra İflas Kanunu'nun 294 ila 297. maddeleri gereğince, şirket aleyhine yürütülen tüm icra takipleri, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri dahil olmak üzere tüm hukuki süreçlerin durdurulmasına karar verildi. Sözcü'den Murat Beyaz'ın haberine göre; ayrıca, geçici mühlet kararından önce düzenlenen çeklerin, konkordato süreci boyunca bankalarca "konkordato kapsamında" ibaresiyle işleme alınması yönünde hüküm kuruldu.

1942 yılından bu yana faaliyet gösterdi

Ekmekçioğlu, 1942 yılında Muharrem Ekmekçioğlu tarafından kuruldu. Şirket, kuruyemiş sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimiyle tanınırken, "Sincap" markasıyla da hem yurt içinde hem yurt dışında faaliyet gösterdi.

Kuruyemiş, kaplamalı ürün ve spesiyal üretiminde teknolojik yatırımlar yapan Ekmekçioğlu, yıllar boyunca kalite ve hijyen standartlarına bağlı kalarak üretim gerçekleştirdi. Firma, geniş dağıtım ağı ve İstanbul Beylikdüzü'ndeki fabrika satış mağazasıyla doğrudan tüketiciye ulaşmayı hedefledi. Ancak son dönemde yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle şirketin mali yapısında ciddi sıkıntılar ortaya çıktı. Bu gelişmelerin ardından mahkemeye yapılan konkordato başvurusu kabul edilerek geçici mühlet kararı yürürlüğe girdi.

