DMM: Atatürk'ü anma etkinliklerinin yasaklanması iddiaları asılsız!

DMM tarafından yapılan açıklamada, kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif içeriklere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8 Kasım tarihli yazısında, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nün ilgili yönetmelik uyarınca valiliklerin belirlediği ve herkesin katılımına açık alanlarda, günün anlam ve önemine uygun şekilde anılmasının esas olduğunun belirtildiği hatırlatıldı.

- "Siyasi partiler kendilerine tanımlanan alanlar dışında okullarda tören veya organizasyon çağrısı yapamaz"

Bakanlık yazısında, Atatürk'ü anma etkinliklerinin yasaklanmasına ilişkin herhangi bir ifadenin bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, ancak siyasi partilerin kendilerine tanımlanan alanlar dışında okullarda tören veya organizasyon çağrısı yapmalarının mevzuata uygun olmadığının vurgulandığı ifade edildi.

- Öğrenciler Atatürk'e olan sevgilerini yansıtan mesaj kartlarını diktikleri fidanlara yerleştirecek

Açıklamada, söz konusu yazıda 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü çerçevesinde öğrenci, öğretmen ve ailelerin gönüllü katılımıyla fidan dikim etkinlikleri düzenlenmesinin teşvik edildiği de belirtildi. Bu kapsamda, tüm eğitim kademelerindeki öğrencilerin, Atatürk'e ve vatan sevgisine ilişkin duygu ve düşüncelerini yansıtan mesaj kartları hazırlayarak diktikleri fidanlara yerleştirecekleri aktarıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, okullarda gönüllülük esasına göre Atatürk'ü anmaya yönelik faaliyetlerin sürdüğünü bildirdiği kaydedilen açıklamada, "Kamuoyunun, manipülatif amaçlarla yayılan asılsız içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi.