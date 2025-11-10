Sındırgı'da deprem fırtınası: Üç ayda 15 bini aşkın deprem!
Ankara Karşıyaka'da, defin karmaşasına çözüm bulunamıyor
Erdoğan: Atatürk'e karşı hakaretamiz ifadelere karşıyız
DMM: Atatürk'ü anma etkinliklerinin yasaklanması iddiaları asılsız!
'Bahis' soruşturmasında 17'si hakem 19 kişi adliyeye sevk edildi
Kuruyemiş devi konkordato istedi: 1942'den beri sektördeydi!
Sındırgı'da peş peşe depremler
Yılın ilk 10 ayında en çok satan otomobil modelleri
Erdoğan: 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyoruz
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başladı: İşte tüm detaylar!
Bakan Tekin: Başarı artık sadece sınavla sınırlı kalmayacak
Yenişafak: Bu tedbirler Türkiye'yi 6 ayda düze çıkarır
Ahlak iflas etti! 4 farklık olay ve dolandırıcıların yeni taktikleri
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Ataması olmayan öğretmenler, Ankara'da eylem yaptı
Milyonlarca fidan 11 Kasım'da toprakla buluşacak
Bakanlıktan, 'Isıtıcı için 2 bin TL talep edildi' iddiasına açıklama
6 kişinin öldüğü fabrika yangınında 11 zanlı gözaltında
2026 Yılı Hac Protokolü imzalandı
'Teşkilat başkanıyım' dedi, parti üyesi dahi olmadığı açıklandı
'Erdoğan, İstanbul'un 1000 yıllık problemlerini çözdü'
Sakın bu mesaja tıklamayın: Emeklilere promosyon tuzağı
'Bahis' soruşturması yeni boyuta taşınıyor: 600 futbolcu ifade verecek!
Belediyeden örnek model: 10 personelle, 128 çalışanın maaşı karşılanıyor
Ara tatil lüks oldu: 5 günlük tatil 18 asgari ücrete eşit!
Erdoğan'dan Özel'e yanıt: Bizi çekmeye çalıştığı seviyeye inmeyiz!
'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvurular yarın başlayacak
KDK'dan tavsiye kararı: Yıllık izin hesaplamasında yeni dönem!
Meslek liseleri üretim üssü oldu: Döner sermaye gelirleri 5 kat arttı
Altını küresel riskler uçurdu: Son 61 ayın en yüksek getirisi!
Menemen bile lüks oldu: 5 yılda maliyeti 8 kat yükseldi

Bir ailenin evde yemek yeme maliyetinin artışı, alım gücündeki erimeyi gözler önüne serdi. Evde bir kişilik menemen pişirmenin maliyeti 5 yılda 8 kat artarak 2 TL'den 17.5 TL'ye çıktı.

10 Kasım 2025 11:27
Menemen bile lüks oldu: 5 yılda maliyeti 8 kat yükseldi

Asgari ücretli için hem mutfak hem cüzdan gün geçtikçe daha fazla daralıyor. Eskiden en mütevazı sofraların "kolayca hazırlanır" klasiği sayılan menemen bile artık bütçeyi yoruyor. Son 10 ayda enflasyon karşısında asgari ücretlinin alım gücü 6 bin 322 lira eridi. Bu kayıp, evlerde ayda yaklaşık 100 tabak menemenin buhar olup uçması anlamına geliyor.

Menemen pişirmenin maliyeti 2 liradan 17,5 liraya yükseldi

Sebze-meyveyi en ucuza bulmak için toptancı hale inmek bile durumu değiştirmiyor. Hatta hal fiyatları baz alındığında bile TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının çok üzerinde bir menemen maliyeti ortaya çıkıyor. Çünkü sadece son 5 yılda bir tabak menemen pişirmenin maliyeti 2 liradan 17,5 liraya yükseldi. Nefes'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre sofralardaki basit bir yumurta-domates-biber uyumu, artık hesap kitap gerektiriyor.

Asgari ücretlinin sofrasından 42 tabak menemen eksildi

Bunun içinde sadece 2 yumurta, 100 gram domates, 100 gram soğan ve 50 gram da çarliston biber var. İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Özdurak'ın İBB Hal fiyatlarından hareketle elde ettiği sonuçlara göre, Ekim 2025'te asgari ücretlinin sofrasında bir önceki aya göre 42 tabak menemen eksildi. Her geçen gün sofrası küçülen asgari ücretli Ocak-Ekim 2024 dönemindeki gelirle evinde 13 bin 988 tabak menemen pişirebiliyorken bu yıl aynı dönemde sofraya gelen tabak sayısı 1.101 azalışla 12 bin 887'ye geriledi.

Yukarı yönlü fiyat artışları olacak

Caner Özdurak'ın hazırladığı Menemen Endeksi, dar gelirlinin sofrasındaki küçülmeyi ve gıdadaki fiyat artışlarını gözler önüne serdi. Ekim ayında menemenin olmazsa olmazları yumurtada yüzde 1.52, çarliston biberde yüzde 16.67, domateste yüzde 3.57 fiyat artışı olurken soğanda yüzde 3.41 düşüş yaşandı. Buradaki artışların etkisiyle Menemen Endeksi, Ekim 2025'te aylık 3.30'a yükseldi. Verilere göre Menemen Enflasyonu, Merkez Bankası'nın üst bant enflasyon beklentisinin de üzerinde sonuçlanabilir. Özdurak, özellikle temel ürünlerde kasım ve aralık aylarında iklime bağlı olarak örtü altı ürünlerin (sera) piyasaya girmesiyle yukarı yönlü fiyat artışlarının olacağını söyledi.

Dünyada gıda fiyatları

Küresel gıda fiyatları ise son iki aydır geriliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, küresel gıda fiyatları ekim ayında yüzde 1.6 geriledi. Ancak TÜİK verilerine göre, Türkiye'de gıda enflasyonu aylık bazda yüzde yüzde 3.41, yıllık bazda ise yüzde 34.87 ile rekor kırdı. Türk-İş'in açıkladığı mutfak enflasyonu verileri Ekim 2025'te aylık yüzde 1.58, 12 aylık yüzde 39.06 yıllık ortalama ise yüzde 40.22 olarak hesaplandı. Yetişkin bir erkeğin Ekim 2024'te gıda için aylık 6 bin 127 TL harcama yapması gerekirken, bu yıl aynı dönemde harcama miktarı 8 bin 543 liraya yükseldi.

