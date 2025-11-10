Menemen bile lüks oldu: 5 yılda maliyeti 8 kat yükseldi

Asgari ücretli için hem mutfak hem cüzdan gün geçtikçe daha fazla daralıyor. Eskiden en mütevazı sofraların "kolayca hazırlanır" klasiği sayılan menemen bile artık bütçeyi yoruyor. Son 10 ayda enflasyon karşısında asgari ücretlinin alım gücü 6 bin 322 lira eridi. Bu kayıp, evlerde ayda yaklaşık 100 tabak menemenin buhar olup uçması anlamına geliyor.

Menemen pişirmenin maliyeti 2 liradan 17,5 liraya yükseldi

Sebze-meyveyi en ucuza bulmak için toptancı hale inmek bile durumu değiştirmiyor. Hatta hal fiyatları baz alındığında bile TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranlarının çok üzerinde bir menemen maliyeti ortaya çıkıyor. Çünkü sadece son 5 yılda bir tabak menemen pişirmenin maliyeti 2 liradan 17,5 liraya yükseldi. Nefes'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre sofralardaki basit bir yumurta-domates-biber uyumu, artık hesap kitap gerektiriyor.

Asgari ücretlinin sofrasından 42 tabak menemen eksildi

Bunun içinde sadece 2 yumurta, 100 gram domates, 100 gram soğan ve 50 gram da çarliston biber var. İstinye Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Caner Özdurak'ın İBB Hal fiyatlarından hareketle elde ettiği sonuçlara göre, Ekim 2025'te asgari ücretlinin sofrasında bir önceki aya göre 42 tabak menemen eksildi. Her geçen gün sofrası küçülen asgari ücretli Ocak-Ekim 2024 dönemindeki gelirle evinde 13 bin 988 tabak menemen pişirebiliyorken bu yıl aynı dönemde sofraya gelen tabak sayısı 1.101 azalışla 12 bin 887'ye geriledi.

Yukarı yönlü fiyat artışları olacak

Caner Özdurak'ın hazırladığı Menemen Endeksi, dar gelirlinin sofrasındaki küçülmeyi ve gıdadaki fiyat artışlarını gözler önüne serdi. Ekim ayında menemenin olmazsa olmazları yumurtada yüzde 1.52, çarliston biberde yüzde 16.67, domateste yüzde 3.57 fiyat artışı olurken soğanda yüzde 3.41 düşüş yaşandı. Buradaki artışların etkisiyle Menemen Endeksi, Ekim 2025'te aylık 3.30'a yükseldi. Verilere göre Menemen Enflasyonu, Merkez Bankası'nın üst bant enflasyon beklentisinin de üzerinde sonuçlanabilir. Özdurak, özellikle temel ürünlerde kasım ve aralık aylarında iklime bağlı olarak örtü altı ürünlerin (sera) piyasaya girmesiyle yukarı yönlü fiyat artışlarının olacağını söyledi.

Dünyada gıda fiyatları

Küresel gıda fiyatları ise son iki aydır geriliyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, küresel gıda fiyatları ekim ayında yüzde 1.6 geriledi. Ancak TÜİK verilerine göre, Türkiye'de gıda enflasyonu aylık bazda yüzde yüzde 3.41, yıllık bazda ise yüzde 34.87 ile rekor kırdı. Türk-İş'in açıkladığı mutfak enflasyonu verileri Ekim 2025'te aylık yüzde 1.58, 12 aylık yüzde 39.06 yıllık ortalama ise yüzde 40.22 olarak hesaplandı. Yetişkin bir erkeğin Ekim 2024'te gıda için aylık 6 bin 127 TL harcama yapması gerekirken, bu yıl aynı dönemde harcama miktarı 8 bin 543 liraya yükseldi.