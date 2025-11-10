Sındırgı'da deprem fırtınası: Üç ayda 15 bini aşkın deprem!
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

CHP Kurultay davasının gerekçeli kararı açıklandı

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davayı aktif husumet yokluğu ve davanın konusuz kalmasıyla reddine karar veren Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi gerekçeli kararında, "Davanın konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer yok" ifadeleri yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2025 12:02, Son Güncelleme : 10 Kasım 2025 13:24
CHP Kurultay davasının gerekçeli kararı açıklandı
Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nın iptali davasında verdiği davanın "konusuz kalması" sebebiyle "karar verilmesine yer olmadığına" dair hükmün gerekçesini açıkladı.

Kararın 22 sayfalık gerekçesinde, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca Yüksek Seçim Kurulu denetiminde, Çankaya ve Sarıyer İlçe Seçim Kurullarının onayıyla 24 Eylül'de CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin ve 21 Eylül'de ise CHP 22. Olağanüstü Kurultayı'nın gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Bu yeni kongrelerde il başkanlarının, parti genel başkanının, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılıp sonuçlarının tasdik edildiği belirtilen kararda, iptali istenen eski kurultay ve kongreler için "hukuki yarar" kalmadığını kaydedildi.

Yapılan seçimlerin ilçe seçim kurulu tarafından tasdik edildiği hatırlatılan gerekçeli kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Olağan il kongresinde ve olağan kurultayda seçimleri yapılmakta olan parti organlarının, davalı siyasi parti olağanüstü il kongresinde ve olağanüstü kurultayında seçimlerinin yapıldığı anlaşılmaktadır. Davalı Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı, 8 Ekim'de yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi ve 6 Nisan'daki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptal edilmesinden beklenen hukuki yarar bulunmadığı, davaların konusuz kaldığı anlaşılmakla, davanın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar vermek gerekmiştir."

Birleşen davalarda yer alan bazı davacıların dava açma ehliyetinin (aktif husumet) bulunmadığı aktarılan kararda, davacılardan Lütfü Savaş'ın 38. Olağan Kurultay delegesi olmasına karşın, 11 Aralık 2024'de CHP Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla, yine birleşen davacılardan Yılmaz Özkanat'ın ise 14 Mayıs 2025 tarihli kararla partiden kesin ihraç cezası aldığı, bu nedenle söz konusu kişilerin dava açma ehliyetinin bulunmadığı belirtildi.

"Delegelerin iradelerinin fesada uğradığına kanaat edilmemiştir"

38. Olağan Kurultay öncesinde bir kısım delegelere menfaat temin edilerek, iradelerinin fesada uğratıldığı ve kurultayın bu nedenle "mutlak butlan" ile batıl olduğu iddiasıyla davanın açıldığı anımsatılan gerekçede, Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıklarının soruşturma dosyalarındaki tanık ifadelerine göre, bazı delegelerin menfaat temin ettiğinin beyan edildiği ancak bu delegelerin bizzat "size oy verirsek, bana ne vereceksiniz" şeklinde pazarlık yaptığına dikkati çekildi.

Gerekçeli kararda şu tespitlere yer verildi:

"Oy kullanma karşılığında çeşitli taleplerde bulunan delegenin iradesinin fesada uğradığından söz edilemeyeceği, menfaat temin eden kişilerin ahlaki davranmadıklarının değerlendirilebileceği ayrıca seçime hile karıştırma iddiasıyla Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi uyarınca yargılanabilecekleri değerlendirilmektedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame ile sanıkların bir kısım delegelere menfaat temin etmeleri sebebiyle seçime hile karıştırdıkları iddiasıyla Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. Maddesi uyarınca cezalandırılmaları istemi ile ceza davası açılmış olup, açılan davada delegelerin iradelerin fesada uğradığına ilişkin kanaat edilemediği anlaşılmıştır."

Davanın geçmişi

CHP'nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı.

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı.

Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti.

Mahkeme, davanın "konusuz kalması" sebebiyle karar verilmesine yer olmadığına ve ayrıca, CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemini de içeren birleşen dosyalara ilişkin, husumet yokluğu nedeniyle reddine kararı vermişti.

