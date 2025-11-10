Elazığ'da ki feci kazada anne ve oğlu öldü

Kaza, sabah Elazığ-Malatya karayolu Hankendi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.B. idaresindeki 12 ACL 258 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan aydınlatma direği ve ağaçlara çarptı.

Kazada araçta bulunan 1 bebek, 1 çocuk ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 7 aylık Muaz Tütünen ve 41 yaşındaki anne Songül Tütünen hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.