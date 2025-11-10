Otomobil ile çarptığı husumetlisini demir sopayla döverek öldürdü
Eskişehir'in Çifteler ilçesinde Y.N., otomobille çarptığı husumetlisi Ahmet Çalık'ı ardından demir sopayla darbetti. Çalık hayatını kaybetti, kaçan şüphelinin kullandığı otomobil terk edilmiş halde bulundu.
Olay, 8 Kasım'da Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Y.N., husumetlisi Ahmet Çalık'ı, iddiaya göre babasına ait otomobille çarparak yere düşürdü. Y.N. ardından aracından inerek, elindeki demir sopayla Çalık'ı darbetti. Çalık, başına aldığı darbelerle ağır yaralanırken, şüpheli otomobille kaçtı. Ambulansla kaldırıldığı Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Çalık, dün hayatını kaybetti. Ahmet Çalık'ın cenazesi, Çifteler ilçesinde toprağa verilirken; Y.N.'nin kullandığı otomobil, Sivrihisar ilçesi yakınlarında takla atmış ve terk edilmiş halde bulundu. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine kaçmış olabileceği değerlendirilen şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.