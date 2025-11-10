Sındırgı'da deprem fırtınası: Üç ayda 15 bini aşkın deprem!
Ankara Karşıyaka'da, defin karmaşasına çözüm bulunamıyor

Ankara'da vefat edenlerin büyük kısmının defnedildiği Karşıyaka Mezarlığı'nda vatandaşlar defin yerlerini bulmakta güçlük çekiyor. Büyükşehir Belediyesi'nin mobil uygulamaları çalışmadığı için cenaze yakınları yönsüz kalıyor.

10 Kasım 2025
Ankara Karşıyaka'da, defin karmaşasına çözüm bulunamıyor

Ankara'da her gün yüzlerce cenazenin defnedildiği Karşıyaka Mezarlığı'nda vatandaşlar ciddi yön bulma sorunlarıyla karşılaşıyor. Daha önce cenaze namazı alanında yer alan bilgi ekranlarının kaldırılması ve Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) "Mezarlık Bilgi Sistemi" uygulamalarının çalışmaması, defin işlemlerinde büyük karışıklığa yol açıyor.

Bilgi ekranları kaldırıldı, defin yeri bulmak zorlaştı

Cenaze namazlarının kılındığı Karşıyaka Mezarlığı camii alanında bir dönem kurulu olan ekranlarda, kimin hangi defin alanına gömüleceği bilgisi vatandaşlarla paylaşılıyordu. Ancak bu ekranların kaldırılmasıyla birlikte defin alanını bulmak tamamen vatandaşın kendi çabasına kaldı. Yakınlarının defin yerine ulaşmak isteyen vatandaşlar, çoğu zaman mezarlık görevlilerinden veya defin araçlarının arka kapısındaki listelerden bilgi alabiliyor.

Mezarlık Bilgi Sistemi haritaları çalışmıyor

ABB'nin mobil mağazalarda yer alan iki ayrı "Mezarlık Bilgi Sistemi" uygulamasında da harita özelliği uzun süredir devre dışı durumda.

Eskiden harita üzerinden defin alanına rota oluşturma imkanı sunan sistem, artık sadece isim araması yapmaya yarıyor. Defin yerine araçla yönlendirme veya navigasyon özelliği tamamen devre dışı bırakılmış durumda.

Vatandaşlar defin alanlarına ulaşmakta zorlanıyor

Karşıyaka Mezarlığı'nın Türkiye'nin en büyük mezarlıklarından biri olması, yön bulma sorununu daha da büyütüyor. ABB'nin Karşıyaka özelinde güncel, çevrim içi bir defin haritası paylaşmaması nedeniyle vatandaşlar, defin sonrası yakınlarının mezar yerini bulmakta zorlanıyor.

Uygulama puanı 2,5'e düştü, sorun aylardır çözülmedi

Google Play ve App Store'da yer alan ABB Mezarlık Bilgi Sistemi uygulamalarına kullanıcılar 2,5 puan veriyor. Vatandaş yorumlarında sıkça "harita çalışmıyor", "defin alanı bulunamıyor" ve "uygulama açılmıyor" gibi şikayetler yer alıyor.

Sorunun aylardır devam etmesine rağmen ABB tarafından herhangi bir teknik iyileştirme yapılmadığı belirtiliyor.

Vatandaşlar çözüm bekliyor

Cenaze işlemlerinde bilgiye ulaşamayan vatandaşlar, özellikle yaşlı ve şehir dışından gelen misafirlerin mağdur olduğunu ifade ediyor.ABB'nin Karşıyaka Mezarlığı için detaylı bir defin haritası yayımlaması ve mobil uygulamalardaki yönlendirme hatalarını gidermesi yönünde çağrılar artıyor.

