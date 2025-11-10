BeIN Sports binasına silahlı baskın!

BeIN Sports'un Ayazağa'da bulunan stüdyosunun silahlı bir kişi tarafından basıldığı, saldırganın ise bir çalışanın eşi olduğu öğrenildi.

Güntekin Onay ile görüşmek istedi

Saldırganın sunucu ve spor yazarı Güntekin Onay ile görüşmek istediği iddia edilirken, ikna edilen şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.

İddiaya göre, Güntekin Onay, dün gece yemek siparişi verdi. Ancak binada çalışan kadın güvenlik, siparişi Onay'ı tanımadığını söyleyerek geri çevirdi. Siparişin iade edilmesine sinirlenen Onay ise "Böyle tipleri neden çalıştırıyorsunuz" diyerek hakaret etti. Durumu öğrenen öfkeli kocanın da binayı silahla bastığı ve Güntekin Onay ile görüşmek istediği öne sürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BeIN Sports'un Resmi Sosyal Medya Hesabından Konuya İlişkin Bir Açıklama Yayımlandı