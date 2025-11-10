BeIN Sports binasına silahlı baskın!
beIN Sports'un Ayazağa'da bulunan televizyon binasını silahla basan bir kişi polislerce ikna edilerek gözaltına alındı. Saldırganın sunucu ve spor yazarı Güntekin Onay ile görüşmek istediği iddia edildi.
BeIN Sports'un Ayazağa'da bulunan stüdyosunun silahlı bir kişi tarafından basıldığı, saldırganın ise bir çalışanın eşi olduğu öğrenildi.
Güntekin Onay ile görüşmek istedi
Saldırganın sunucu ve spor yazarı Güntekin Onay ile görüşmek istediği iddia edilirken, ikna edilen şahsın gözaltına alındığı öğrenildi.
İddiaya göre, Güntekin Onay, dün gece yemek siparişi verdi. Ancak binada çalışan kadın güvenlik, siparişi Onay'ı tanımadığını söyleyerek geri çevirdi. Siparişin iade edilmesine sinirlenen Onay ise "Böyle tipleri neden çalıştırıyorsunuz" diyerek hakaret etti. Durumu öğrenen öfkeli kocanın da binayı silahla bastığı ve Güntekin Onay ile görüşmek istediği öne sürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BeIN Sports'un Resmi Sosyal Medya Hesabından Konuya İlişkin Bir Açıklama Yayımlandı
beIN Sportsun İstanbul Sarıyerdeki televizyon binasına silahlı bir kişi girdi. Şüpheli Kemal S., gelen polis ekipleri tarafından ikna edilerek emniyete götürüldü https://t.co/7p8h6kCDm5 pic.twitter.com/KHPVx16itwHabertürk (@Haberturk) November 10, 2025