Türk hekimlerin robotik cerrahide uluslararası başarısı

Türk ürologlar, Türkiye'nin açık cerrahiye göre kanama riskini çok azaltan, kısa sürede iyileşme imkanı sağlayan robotik cerrahide referans ülke konumunda olduğunu, bilim insanlarının bazı ülkelerde bu alanda meslektaşlarına eğitimler verdiğini söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2025 14:11, Son Güncelleme : 10 Kasım 2025 14:34
Türk hekimlerin robotik cerrahide uluslararası başarısı

Uluslararası Üroloji Araştırmaları Derneği (IURES) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fatih Atuğ, robotik cerrahini son yıllarda tıbbın birçok alanında kullanıldığını söyledi.

Özellikle ürolojide başarılı sonuçlar elde edildiğini, Türk cerrahların başarılı operasyon örnekleriyle bu alanda tıbba önemli bir ivme kazandırdığını anlatan Atuğ, "Türkiye ve Türk cerrahlar artık robotik cerrahide başarılı operasyon örnekleriyle bu alanda tıbba ivme kazandırıyor. Türkiye, robotik cerrahi alanında bölgesel bir merkez haline geldi. Almanya, İngiltere, Rusya, Irak, Azerbaycan, Katar, Suudi Arabistan ve Libya gibi ülkelerden binlerce hasta ileri robotik cerrahi olanakları için Türkiye'yi tercih ediyor" dedi.

Türk cerrahlar yabancı meslektaşlarını eğitiyor

Prof. Dr. Atuğ, Türk cerrahların Katar, Suudi Arabistan, Rusya, Yunanistan gibi birçok ülkede meslektaşlarına da eğitimler verdiklerini ifade etti.

Türkiye'deki cerrahların yurt dışında canlı cerrahi ameliyatlar yaptığına dikkati çeken Atuğ, "Türkiye robotik cerrahide oldukça başarılı. Yurt dışında bir çok hasta da Türkiye'yi tercih ediyor. Türkiye'deki üroloji alanındaki robotik cerrahlar oldukça başarılı" diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Huri ise Türk hekimlerinin robotik cerrahide artık eğitici konumunda olduğu söyledi.

Prof. Dr. Huri, "Türkiye, özellikle üroloji alanında robotik cerrahi uygulamalarıyla dünyada referans merkezlerinden biri haline gelmiştir. Türk cerrahlar, hem robotik sistemlerin klinik kullanımı hem de eğitim alanında elde ettikleri başarılarla artık Avrupa ve Amerika'daki meslektaşlarıyla aynı seviyede hatta birçok alanda öncü konumda" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de robotik cerrahinin yaygın kullanıldığını, bunun uluslararasında yaygınlaştırılması için de ciddi çalışmalar yapıldığını kaydeden Huri, şöyle devam etti:

"Türkiye, robotik cerrahide özellikle bölgede cerrahi eğitim merkezi haline dönüşmüştür. Türkiye, robotik sistemlerde hem klinik kullanımı hem de eğitim alanında elde edilen başarılarla dünyada adından söz ettiren bir hale gelmiştir. Ülkemiz bu da bizim için büyük bir gurur. Türkiye'deki cerrahlar çok iyi yetişmiş. Balkan ülkeleri, komşu ülkeler, Orta Doğu ve Arap ülkelerinden hem hastalar hem de eğitim almak için cerrahlar geliyor. Hacettepe Hastanesi'ne de tedavi için yurt dışından çok fazla hasta geliyor."

"Gözünün görmekte zorlandığı yapıları çok detaylı görüyoruz"

IURES Genel Sekreteri Prof. Dr. Erdem Canda ise Türkiye'de uluslararası akredite merkezlerde, Balkanlar, Orta Doğu, Kafkasya ve Orta Asya ülkelerinden gelen hekimlere düzenli eğitim ve gözlem programları sunulduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin bölgesinde robotik cerrahi eğitimi için öncü ve referans ülke konumunda olduğuna işaret eden Canda, "Ülkemizde robotik cerrahinin kullanıldığı başta Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya'ya Diyarbakır, Erzurum gibi Doğu'daki şehirlerimiz de eklenmeye başladı" diye konuştu.

Prof. Dr. Canda, hem devlet hastaneleri, devlet üniversiteleri ile eğitim araştırma hastanelerinde hem de özel sektörde artan sayıda robotik sistemlerin kullanıldığını anlattı.

Robotik cerrahide 8 milimetrelik aletlerle çalıştıklarını dile getiren Canda, "Örneğin karın içine delikler açarak robotun kollarını kamerasını gönderiyoruz. Dolayısıyla insan gözünün görmekte zorlandığı yapıları çok detaylı görüyoruz. Robot, 8 milimetrelik doku tutucuyla, elin girmekte zorlandığı yere çok rahat giriyor. Çok rahat girince ince detay işçilikle uğraşmaya başlıyoruz. Böyle olduğunda ufak siniri, damarı daha iyi gördüğümüz için onları daha iyi koruyoruz. Dolayısıyla daha az kanama ve komplikasyon, daha yüksek kanserden kurtarma oranlarına ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

