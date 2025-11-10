Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Sarkozy şartlı tahliye edildi

Mahkemenin bugünkü kararıyla Sarkozy, temyiz davası sonuçlanana kadar elektronik kelepçe ve adli gözetim altında serbest kalacak. Fransız basını, serbest bırakılmasının ardından Sarkozy'nin kısa sürede Paris'teki evine döndüğünü aktardı.

Sarkozy, Libya'dan yasa dışı seçim kampanyası finansmanı sağladığı iddiasıyla daha önce 5 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve geçtiğimiz ay cezasını çekmek üzere cezaevine girmişti.

Paris Temyiz Mahkemesi , Sarkozy'nin avukatları tarafından yapılan başvuruyu değerlendirerek eski cumhurbaşkanının şartlı tahliyesine karar verdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net