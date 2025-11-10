KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'ye gelecek

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın ziyaretinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleşeceğini bildirdi.

Duran, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmelerin ve Türkiye-KKTC ilişkilerinin tüm veçheleriyle ele alınacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak olan Erhürman'ın, 13 Kasım Perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi bekleniyor.