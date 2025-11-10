Ozan Elektronik Para AŞ soruşturması: 4 kişi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis ve "pos tefeciliği" yoluyla elde edilen gelirlerin aklanması iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında Ozan Elektronik Para AŞ'ye kayyum atadı, 402 milyon lira değerindeki malvarlığına el koydu ve 6 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında elde edilen iddialara göre, "pos tefeciliği" ve "suç gelirlerinin aklanması" eylemlerine sadece şirketin üst yönetimi değil, eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknolojileri birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticileri de iştirak etti.

4 kişi tutuklandı

Son olarak, 4 kişi tutuklandı, 5 kişi hakkında imza atmak ve yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı verildi. Aynı dosya kapsamında 6 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi.

11 gözaltı kararı verilmişti

Savcılık, bu çerçevede tespit edilen 16 şüpheliden 11'i hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı. 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerindeki malvarlığına el konulduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma; suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.