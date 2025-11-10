Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 10.11.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verildiği duyuruldu.

"FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır"

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi adına yalnızca ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ilave olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile ivedilikle görüşmelere başlanılmıştır.

TFF Yönetim Kurulu'nun 10.11.2025 tarihli kararı ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verilmiştir. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanmaya devam edecektir.

Sadece tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmi kurumlarla yapılan yazışmalar devam etmekte olup bu gelecek cevaplara göre soruşturma genişletilerek devam edecektir."

PFDK'dan Zorbay Küçük kararı

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, "bahis oynama" gerekçesiyle PFDK'ye sevk edilen 152 hakem içerisinde yer alan Zorbay Küçük ile ilgili idari tedbirin kaldırılması ve yargılamanın tedbirsiz olarak devam etmesi kararını aldı.

Alınan bu kararla Zorbay Küçük, görev verilmesi halinde liglerde maç yönetebilecek.

