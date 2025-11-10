Kapıkule'de 66 kilo 400 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli ile yurda giriş yapan bir tırda arama yaptı.

Aramada, 66 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.