Kapıkule'de 66 kilo 400 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 66 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi ele geçirilen tırın sürücüsü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Kasım 2025 20:17, Son Güncelleme : 10 Kasım 2025 20:40
Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli ile yurda giriş yapan bir tırda arama yaptı.
Aramada, 66 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan tır sürücüsü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.