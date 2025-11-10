PFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması

Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen futbolcular arasında yer alan Beşiktaşlı Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu bahis iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Necip Uysal, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Destanoğlu: İddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır

Ersin Destanoğlu, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Futbol Federasyonunun 10.11.2025 tarihli 'Disiplin Sevkleri' başlıklı açıklamasında, bazı futbolcuların bahis oynadığına dair iddialar yer almış ve ismim de bu listede gösterilmiştir. Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Profesyonel kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettim. İtibar suikastı niteliğindeki bu iddialar karşısında mesnetsiz suçlamalarla kamuoyu önünde yargılanmama izin vermeyecek, hukukun bana tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağım. Kamuoyunun asılsız iddialar karşısında sağduyulu davranacağına ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancım tamdır."