Balıkesir'de 4,9 büyüklüğünde deprem
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
PFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması
Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Hangi hakem ne kadar bahis oynadı? Milyonlarca liralık hareketlilik belirlendi
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil dört isim tutuklandı
İstanbul'da suya zam geliyor!
Bakan Tekin: Barış İçin Eğitimde İş Birliği
Ozan Elektronik Para AŞ soruşturması: 4 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da tedavi gören polis, hastaneden ayrıldıktan sonra kayboldu
Ömer Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak yok
Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı
67 yıllık ilçe 'köy' olmak üzere: İlçeye taşınacak 350 kişi aranıyor!
Sındırgı'da deprem fırtınası: Üç ayda 15 bini aşkın deprem!
Ankara Karşıyaka'da, defin karmaşasına çözüm bulunamıyor
Erdoğan: Atatürk'e karşı hakaretamiz ifadelere karşıyız
DMM: Atatürk'ü anma etkinliklerinin yasaklanması iddiaları asılsız!
Kuruyemiş devi konkordato istedi: 1942'den beri sektördeydi!
Sındırgı'da peş peşe depremler
Yılın ilk 10 ayında en çok satan otomobil modelleri
Erdoğan: 'En büyük eserim' dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ne tutkuyla sahip çıkıyoruz
'Yüzyılın Konut Projesi' başvuruları başladı: İşte tüm detaylar!
Bakan Tekin: Başarı artık sadece sınavla sınırlı kalmayacak
Yenişafak: Bu tedbirler Türkiye'yi 6 ayda düze çıkarır
Ahlak iflas etti! 4 farklık olay ve dolandırıcıların yeni taktikleri
Ankara'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı
Ataması olmayan öğretmenler, Ankara'da eylem yaptı
Milyonlarca fidan 11 Kasım'da toprakla buluşacak
Bakanlıktan, 'Isıtıcı için 2 bin TL talep edildi' iddiasına açıklama
6 kişinin öldüğü fabrika yangınında 11 zanlı gözaltında
Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu açıklama yaptı.

10 Kasım 2025 20:37
Bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen futbolcular arasında yer alan Beşiktaşlı Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu bahis iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Necip Uysal, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Destanoğlu: İddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır

Ersin Destanoğlu, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Futbol Federasyonunun 10.11.2025 tarihli 'Disiplin Sevkleri' başlıklı açıklamasında, bazı futbolcuların bahis oynadığına dair iddialar yer almış ve ismim de bu listede gösterilmiştir. Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Profesyonel kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettim. İtibar suikastı niteliğindeki bu iddialar karşısında mesnetsiz suçlamalarla kamuoyu önünde yargılanmama izin vermeyecek, hukukun bana tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağım. Kamuoyunun asılsız iddialar karşısında sağduyulu davranacağına ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancım tamdır."

