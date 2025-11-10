Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde Emir K. idaresindeki otomobil, GAP Bulvarı'nda refüjdeki bariyerlere ve direğe çarptı, ardından karşı şeride geçerek iki otomobile çarparak devrildi.

