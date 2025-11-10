İbre tersine döndü | Türkler alışveriş için Yunanistan'a akın etmeye başladı

Türkiye'de gıda fiyatlarındaki artış ve liranın güçlenmesi, vatandaşları alışveriş için Yunanistan'a yönlendirdi. Her ay binlerce Türk, Alexandroupolis'teki marketlerden uygun fiyatlı ürünlerle dönüyor.

Bloomberg'in haberine göre her ay arabasına atlayıp pasaportunu yanına alan Cihan Çıtak, İstanbul'dan Yunanistan sınırındaki Alexandroupolis'e doğru yola çıkıyor. Yaklaşık dört saat süren yolculuğun ardından market rafları arasında dolaşan Çıtak, şarap, peynir ve diğer gıda ürünlerini Türkiye'dekinin çok altında fiyatlarla satın alıyor.

- "Zeytinyağını Yunanistan'da yarı fiyatına bulabiliyoruz"

"Burada litresi 10 avro olan zeytinyağını Türkiye'de ancak iki katına bulabiliyoruz," diyen 48 yaşındaki Çıtak, "Alışverişim ortalama olarak Türkiye'dekinin üçte biri fiyatına geliyor," ifadelerini kullanıyor.

Sınır ötesi satın alımda rekor

Türkiye'de yükselen gıda fiyatları ve güçlü lira, sınır ötesi alışverişi hızla artırdı. Ülkenin istatistik kurumuna göre, bu yılın ilk dokuz ayında Yunanistan'a giden Türklerin yüzde 6'sı sadece alışveriş amacıyla sınırı geçti. Bu oran, 2012'den bu yana en yüksek seviye olarak kayda geçti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çıtak 'Türkler Alexandroupolis'i adeta istila etti. Bazen yüzlerce kişiyi aynı markette alışveriş yaparken görüyorsunuz. Ardından restoranlarda toplanıp kim neyi, kaça aldığını konuşuyorlar' dedi.

Dahası, sosyal medyada da bu alışveriş furyası yankı buldu. YouTube ve TikTok'ta ürün fiyatlarını karşılaştıran videolar binlerce izlenme aldı. Alexandroupolis'teki Lidl mağazasında birçok ürün, Türkiye'deki CarrefourSA fiyatlarına kıyasla daha ucuz. Kıyma kilogramı 9,36 avroya satılırken, Türkiye'de aynı ürün 12,10 avroya denk geliyor. Gouda peyniri ve Kinder çikolata gibi ürünlerde fark üçte bire kadar düşüyor.

Ekonomi politikası alışverişi değiştirdi

Bir dönem Türk lirasının değer kaybı nedeniyle alışveriş için Türkiye'ye gelen Yunan vatandaşlarının yerini artık Türkler aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz politikası döneminde zayıflayan lira, Avro sahiplerine büyük alım gücü sağlamıştı.

Haziran 2023'te Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine gelmesiyle birlikte ekonomi politikaları yeniden geleneksel çizgiye döndü. Faizlerin artırılması ve güçlü para politikasıyla liranın reel değeri yükseldi. Gıda enflasyonu da yüzde 54'ten yüzde 35'e geriledi.

Yine de fiyatlar tüketiciler için yüksek kalmaya devam ediyor. TÜİK verilerine göre, Şimşek'in göreve geldiği tarihten Ekim 2024'e kadar gıda ve alkolsüz içecekler sepetinin maliyeti yüzde 144 arttı. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyonunun yüzde 30'un üzerinde kapanmasını, 2026 sonunda ise yüzde 16'ya gerilemesini bekliyor.

Otobüsler alışveriş turu düzenliyor

Öte yandan Yunanistan'a yönelik bu ilgi, turizm sektörünü de hareketlendirdi. İstanbul, Çanakkale ve Bursa gibi şehirlerdeki seyahat acenteleri, Alexandroupolis'e günübirlik alışveriş turları düzenlemeye başladı. Yaklaşık 50 avro karşılığında (bilet ve çıkış harcı dahil), Türk vatandaşları Lidl, Jumbo ve Metro gibi zincir mağazalardan alışveriş yapabiliyor.

İstanbul merkezli Atom Tur'un ortağı Seçkin İğneli, "İnsanlar etten peynire kadar her şeyi alıyor. Restoranlarda uygun fiyatlı deniz ürünlerinin tadını çıkarıyorlar" sözlerini kullandı.

Çıtak, liranın değerinin yüksek kaldığı sürece bu seyahatlerini sürdüreceğini söylüyor.