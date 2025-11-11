Cumhurbaşkanını tehdit eden Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı

Sosyal medya trolü Furkan Bölükbaşı, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu mevcut hükümet için "Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir" ifadelerini kullandı.

- Başsavcılık talimatıyla gözaltına alındı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"X isimli sosyal paylaşım sitesinde Furkan Bölükbaşı isimli şahıs tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na yönelik yapmış olduğu paylaşıma ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK 310 maddesi uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen gözaltı talimatı doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemler titizlikle devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."