İmamoğlu iddianamesi 4 bin sayfa olacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB hakkında yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasını tamamlayarak yaklaşık 4 bin sayfalık iddianame hazırladı. Yeni Şafak, 8 savcının hazırladığı iddianamenin detayına ulaştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı, bir başsavcı vekili ve 6 soruşturma savcısı tarafından yürütülen çalışmada son okuma ve kontrollerin yapıldığı öğrenildi. İddianame, nihai onayın ardından önümüzdeki günlerde mahkemeye sunulacak.

1 NUMARA İMAMOĞLU

Görevden alınan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 1 numara olarak yer aldığı iddianamede toplam şüpheli sayısı 400'ün üzerinde. İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşları; İBB Sözcüsü ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB İştirakler Komisyonu Başkanı Ertan Yıldız, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, gizli kasa Emrah Bağdatlı, gizli kasa Adem Soytekin, reklamcı Murat Kapki gibi isimler de şüpheli listesinde.

- 100'den fazla kişi itirafçı oldu

Etkin pişmanlıktan faydalanan 100'den fazla şüpheliyle çok sayıda tanığın ifadeleri de iddianamede yer alacak.

- Masak raporları, kripto haberleşme tapeleri delil olacak

İddianamede milyarlarca liralık vurgunun çarpıcı delilleri de yer bulacak. Soruşturma boyunca hazırlanan MASAK raporları, bilirkişi raporları, mülkiye müfettişlerinin raporları, dijital veriler, HTS kayıtları, güvenlik kamera kayıtları ve kripto haberleşme tapeleri can alıcı unsurlar olacak. Delil klasörlerinde binlerce sayfa belge var. Şüphelilere onlarca ayrı eylemden "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" gibi suçlar yöneltilecek.

- Birçok ünlü iş adamını nasıl haraca bağladığı ortaya konulacak

CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı binasını satın almak için yaptığı, kamuoyunda "para kuleleri" olarak bilinen usulsüzlükler de iddianamede yer alacak. Ayrıca İmamoğlu liderliğindeki örgütün birçok ünlü iş adamını nasıl haraca bağladığı da ortaya çıkacak. Kamuoyuna yansıyan ifadelere göre, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan tarafından rüşvet istendiğini beyan eden DAP Yapı, Torunlar ve Medicana şirketlerinin sahiplerinden istenen rüşvetlerin iddianamedeki eylemler arasında olması bekleniyor.