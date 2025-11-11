Meteoroloji duyurdu: Yağışın etkisi genişliyor, sıcaklıklar azalıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yağışlar, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Antalya ve İç Anadolu'nun bazı bölgeleri (Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde) dahil olmak üzere geniş bir alanda sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının ise yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz, Antalya, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Niğde, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, G. Antep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara'nın batısı, İzmir ve Manisa çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkların yağışlı hava ile birlikte kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı; kuzey, iç ve batı bölgelerde yer yer mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle güneyli, Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bekleniyor.