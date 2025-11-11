Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
Sosyal medyada 'sahte insan' alarmı: Gerçek sandıklarınız YZ çıkabilir!

Yapay zekanın hızla gelişimiyle birlikte sosyal medyada tıpkı gerçek kullanıcılar gibi video kaydı alabilen, konuşabilen ve markalarla işbirliği yapabilen sahte insan profilleri (YZ avatarları) yaygınlaşmaya başladı. Türkiye'de de ilgi gören bu avatarların bazıları yapay zeka olduğunu açıkça belirtse de, takipçilerin büyük çoğunluğu bu profillerin gerçek olduğuna inanıyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 11 Kasım 2025 08:27, Son Güncelleme : 11 Kasım 2025 08:27
Yapay zekanın hızlı gelişimi, insanın ticari zekasıyla birleşince dijital dünyanın sınırları yeniden çizildi. Sosyal medya çağının ilk dönemlerinde 'ünlü' olmanın yolu özgün içerik üretmekten ya da dikkat çekici bir dış görünüme sahip olmaktan geçiyordu. Ancak artık durum değişti.

Yapay zeka destekli avatarlar sayesinde sahte insan profilleri oluşturulabiliyor, bu profiller tıpkı gerçek kullanıcılar gibi video kaydı alabiliyor, konuşabiliyor ve markalarla işbirliği yapabiliyor. Bu yöntem daha önce yurtdışında yaygınken, son dönemde Türkiye'de de hızla ilgi görmeye başladı.

Kimi kullanıcı, hesaplarının yapay zeka üretimi olduğunu açıkça belirtse de kimi bu bilgiyi gizlemeyi tercih ediyor. Bazı profiller 'yapay zeka' ibaresi taşısa da buna inanmayanların ve gerçek sayanların sayısı hiç de az değil. Örneğin 'Elya Soylu' adlı kullanıcı, profilinde açıkça 'yapay zeka' ifadesine yer vermesine rağmen gönderileri ortalama iki bin beğeni ve dört yüz yorum alıyor. Yorumların çoğu, takipçilerin bu hesabın gerçek bir kişiye ait olduğuna inandığını gösteriyor.

Üstelik bu tür hesaplar, popüler fotoğraflar veya videolar üzerinde oynama yaparak görüntülerin anlamını kolayca çarpıtabiliyor. Dijital dünyada 'gerçek' ile 'sahte' arasındaki sınır her geçen gün biraz daha silikleşirken yeni mağdurlar gün geçtikçe çoğalıyor.

GÖRSELİNİZ KULLANILIRSA ŞİKAYET EDİN

Avukat Gizem Gonce, "Yapay Zeka" adı altında suç işleyenlerin cezalandırabileceğine dikkat çekti. Gonce, görseli kullanılan mağdurların suç duyurusunda bulunabileceklerini, içeriklerin kaldırılması için ihtiyati tedbir talep edebileceğini, maddi-manevi tazminat davası açabileceğini de ifade etti.

ALİ RIZA AKBULUT

