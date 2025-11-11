'Yenidoğan Çetesi' gibi olayların yaşanmaması için TBMM'den öneriler
TBMM'de kurulan 'Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu'nun 420 sayfalık taslak raporu, çarpıcı tespit ve öneriler içeriyor. Raporda, yenidoğan çetesinin ortaya çıkmasında yetişmiş personel eksikliğinin etkili olduğu belirtilirken, bir daha benzer olayların yaşanmaması ve anne-bebek ölümlerinin azaltılması için "Misafir Anne" uygulamasının yaygınlaştırılması gerektiği vurgulandı. Diğer önemli öneriler arasında, yüksek riskli yenidoğanların doğrudan 3. seviye yoğun bakım merkezlerine sevkinin zorunlu hale getirilmesi ve sezaryenin olumsuz sonuçlarının azaltılması yer aldı.
Yargı süreci devam ederken TBMM'de tüm partilerin ortak önerisi ile 'Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu' kurulmuştu. Komisyon çalışma sürecinde pek çok ismi dinledi ve 420 sayfalık taslak raporunu oluşturdu.
Sabah'tan Burcu Şen'in haberine göre; raporun tespitler bölümünde yenidoğan çetesinin ortaya çıkışında, yetişmiş personel eksikliğinin yaşanmasının etkili olduğu belirtildi. Bir daha benzer olayın yaşanmaması için "Misafir Anne" uygulamasının yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çekildi. Riskli gebelikler için uygulanan ve doğum sonrası annenin ve bebeğinin evlerine güvenle ulaşmaları sağlayan 'Misafir Anne' programının yaygınlaştırılması önerildi.
DOĞUM SONRASINA DA TAKİP
Program ile Sağlık Bakanlığı iklim ve yol şartları sebebiyle ulaşımı zor yerlerde yaşayan, sosyal sebeplerle doğum esnasında sağlık kurumuna erişimde problem yaşayabilecek gebeler ve riskli gebeleri tespit ediyor. Söz konusu gebeler evlerinden alınarak, ambulans ve diğer nakil araçlarıyla hastaneye getiriliyor, doğum oluncaya kadar misafir ediliyor, doğum sonrası annenin, bebeğinin evlerine güvenle ulaşmaları sağlanıyor. Böylece anne ve bebek ölümleri ya da çeşitli sağlık sorunlarının önüne geçiliyor. Bu uygulama ile doğumu yüksek risk taşıyan gebelerin, doğuma yakın dönemde uygun donanıma sahip sağlık merkezlerine yönlendirilerek takip, doğum süreçlerinin güvenli koşullarda gerçekleştirileceğine dikkat çekildi.
SEZARYENİN OLUMSUZ SONUÇLARI AZALTILMALI
Diğer öneriler şu şekilde:
- Özellikle ileri yaş gebeler, akraba evliliği öyküsü bulunanlar gebelik sürecinde Genetik Tanı Merkezlerine yönlendirilmeli.
- Riskli gebeliklerin izlenmesi için önceden tanımlanmış eylem planları hazırlanmalı.
- Gebelik sürecine ilişkin tarama testlerinin zamanında ve eksiksiz gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla dijital takip sistemleri kullanılmalı, otomatik uyarı sistemleri geliştirilmeli.
- Aile hekimleri, kadın doğum uzmanları için ulusal düzeyde bir tarama rehberi hazırlanmalı.
- Sezaryenin anne ve yenidoğan sağlığı açısından olumsuz sonuçları azaltılmalı.
3. SEVİYE YOĞUN BAKIMA SEVK ZORUNLULUĞU
- Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde donanım güncellenmeli.
- Ambulans ve acil bakım teknikerliği programının süresi, içeriği geliştirilmeli.
- 32 haftadan küçük ve doğum ağırlığı 1500 gramın altında olan yüksek riskli yenidoğanların yaşamsal işlevlerinin sürdürülebilmesi için bebeklerin doğrudan yenidoğan uzmanı bulunan, en az 3. seviye yoğun bakım hizmeti sunabilen merkezlere sevki zorunlu hale getirilmeli.