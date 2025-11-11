İlan Düzeltildi! Balıkesir Üniversitesi çağrımıza cevap verdi
Balıkesir Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosunda gündeme getirdiğimiz sertifika şartları kaldırıldı!
9 Kasım 2025 tarihli ve "Balıkesir
Üniversitesinden Sertifikayla Öğretim Görevlisi Alımı" başlıklı
yazımızda; Balıkesir Üniversitesi tarafından 6 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de
yayımlanan Havran Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme
Yönetimi Programı kadrosunda "İşletme alanında tezli yüksek lisans mezunu
olup nöroyönetim alanında bilimsel çalışması bulunmak. İç ve Dış ticaret ile
endüstri ve örgüt psikolojisi sertifikasına sahip olmak." şartının
arandığını ve söz konuş ilanda yer alan şartları belirli bir adayı tarif ettiğini
haberleştirmiştik.
Balıkesir Üniversitesi tarafından 11 Kasım 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan
düzeltme ilanıyla birlikte ilgili ilanda yer alan SERTİFİKA şartları kaldırılmıştır.
İŞTE DÜZELTME İLANI