Yargıdan işçi, memurun amiri olamaz kararı

Sakarya Üniversitesinde Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünde görev yapan memurların grup amiri olarak 4857 sayılı Kanununa tabi sürekli işçilerin görevlendirilmesine üzerine ilk derece mahkemesi tarafından verilen karar açıklandı.



Buna göre ilk derece mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından verilen görüşe de atıf yapmak suretiyle, 4857 sayılı Kanununa tabi sürekli işçilerin 657 sayılı Kanununa tabi memurların üzerinde bir konuma yerleştirilmesine yönelik işlemlerin hukuka aykırı olduğuna hükmederek dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.