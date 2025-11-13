Yargıdan işçi, memurun amiri olamaz kararı
Sakarya İdare Mahkemesi, Sakarya Üniversitesinde koruma ve güvenliklerin amiri olarak işçi statüsünde personelin görevlendirilmesi kararını iptal etti!
Haber Giriş : 13 Kasım 2025 13:30, Son Güncelleme : 13 Kasım 2025 13:48
Sakarya Üniversitesinde Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğünde görev yapan memurların
grup amiri olarak 4857 sayılı Kanununa tabi sürekli işçilerin görevlendirilmesine
üzerine ilk derece mahkemesi tarafından verilen karar açıklandı.
Buna göre ilk derece mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından verilen görüşe de atıf yapmak suretiyle, 4857 sayılı Kanununa tabi sürekli işçilerin 657 sayılı Kanununa tabi memurların üzerinde bir konuma yerleştirilmesine yönelik işlemlerin hukuka aykırı olduğuna hükmederek dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.