Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar petrol sahasındaki üretimin geçen yıla göre %42 artışla günlük 81 bin varile yükseldiğini açıkladı. Bakan Bayraktar, bu rekor artışın milli ekonomiye ve cari açığın kapatılmasına yılda yaklaşık 2 milyar dolarlık katkı sağladığını belirterek, Gabar'ın "Enerji bağımsızlığının sembolü" olduğunu vurguladı.

11 Kasım 2025 09:39
Türkiye'nin enerji bağımsızlığına damga vuran Gabar petrol sahası, dünden bugüne adeta bir başarı destanı yazıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın son açıklamalarıyla bir kez daha gündeme oturan Gabar, geçen yıl bu günlerde 57 bin varil olan günlük üretimini yüzde 42 artırarak 81 bin varile yükseltti. Bu rekor artış ile cari açığın kapatılmasına yılda yaklaşık 2 milyar dolarlık katkı sağlayarak, milli ekonomiye nefes aldırıyor.

Gabar'da Üretim ve Ekonomik Etki

Gabar'ın hikayesi, Cumhuriyet'in ilk yıllarında başlayan bir azim öyküsü. 1934'te Şırnak'ın Gabar Dağı eteklerinde TPAO tarafından gerçekleştirilen ilk sondaj çalışması, Baspirin-1 kuyusuyla petrol umudunu yeşertti. Ancak asıl dönüm noktası, 2021-2022 yıllarında geldi. 13 Eylül 2021'de "Şehit Esme Çevik-1" kuyusunun devreye girmesiyle günlük 10 bin varil üretim başladı. Ardından gelen keşifler, Türkiye'yi coşturdu. 2022'de TPAO'nun yoğun sondaj çalışmaları neticesinde, "Şehit Aybüke Yalçın" sahasında yüksek kaliteli petrol yatakları tespit edildi. Bu keşif, Cumhuriyet tarihinin karada en büyük petrol zaferi olarak tarihe geçti ve sahanın toplam rezerv değeri 37 milyar dolara ulaştı.

2023'te hız kazanan çalışmalar, 100 kuyu hedefiyle günlük 100 bin varil üretim vaadini taçlandırdı. Bölgede 45 ayda 32,6 milyon varil ham petrol çıkarıldı. Altyapı hamlesi de gecikmedi. Keşfin ardından 2 yılda 480 kilometre yol inşa edildi, 1850 metre rakıma kadar uzanan yollar, Şırnak-Mersin karayolu mesafesi kadar olan bir lojistik ağ oluşturdu. Gabar petrolü, uluslararası hatlara bağlanarak ihraç edilmeye başlandı; yeni keşifler ise mevcut kuyulardan 5-10 kat büyük rezervler müjdeliyor.

'Petrol ve doğal gazda tarihimizin en yüksek üretim seviyelerine ulaştık'

Bakan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2026 yılı bütçelerine ilişkin sunum yaptı. Bakan Bayraktar, Gabar'ın milli gururunu vurgulayarak, "Petrol ve doğal gazda tarihimizin en yüksek üretim seviyelerine ulaştık. Gabar'da günlük 81 bin varil ile cari açığa vurduğumuz darbe, ekonomimize yıllık 2 milyar dolarlık destek demek" dedi. Bu başarı, Türkiye'nin enerji ithalatına bağımlılığını azaltırken, Şırnak gibi doğu illerine istihdam ve kalkınma getiriyor. Gabar, dünden bugüne sadece bir petrol sahası değil; bağımsızlık sembolü, geleceğin teminatı" dedi.

