Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
'Yenidoğan Çetesi' gibi olayların yaşanmaması için TBMM'den öneriler
Asgari ücret senaryoları yenilendi: Masada 3 zam seçeneği var
Sektörler işçi bulamıyor: İş dünyası çözümü ithal işçide buldu!
Altın Yeniden Yükselişe Geçti: İşte Fiyat Artışının Nedeni
'Efsane İndirimler' tüketici şikayetine dönüştü: Önce bindir, sonra indir!
Özel sağlıkta 'lisans' dönemi: Hastane izinleri açık artırma ile verilecek
Babacan: Bize ne tekliflerle geldikleri hala kayıtlarımızda var
Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
PFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması
Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Hangi hakem ne kadar bahis oynadı? Milyonlarca liralık hareketlilik belirlendi
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil dört isim tutuklandı
İstanbul'da suya zam geliyor!
Bakan Tekin: Barış İçin Eğitimde İş Birliği
Ozan Elektronik Para AŞ soruşturması: 4 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da tedavi gören polis, hastaneden ayrıldıktan sonra kayboldu
Ömer Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak yok
67 yıllık ilçe 'köy' olmak üzere: İlçeye taşınacak 350 kişi aranıyor!
Sındırgı'da deprem fırtınası: Üç ayda 15 bini aşkın deprem!
Ankara Karşıyaka'da, defin karmaşasına çözüm bulunamıyor
Erdoğan: Atatürk'e karşı hakaretamiz ifadelere karşıyız
DMM: Atatürk'ü anma etkinliklerinin yasaklanması iddiaları asılsız!
Kuruyemiş devi konkordato istedi: 1942'den beri sektördeydi!
Sındırgı'da peş peşe depremler
18 takımdan sadece 4 tanesinde hiçbir futbolcu bahis oynamadı

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturmasında 24'ü Süper Lig'den olmak üzere 1024 futbolcuyu PFDK'ya sevk etmişti. Süper Lig'de bulunan 18 takımdan 14'inde bu futbolcuların yer alması dikkat çekerken yalnızca 4 takımda bahis oynamayan futbolcular yer aldı.

11 Kasım 2025
    TFF'nin açıklamasına göre Süper Lig'de yer alan 18 takımdan sadece 4 tanesinde hiçbir futbolcu bahis oynamadı

    • 🔸 Fenerbahçe
    • 🔸 Başakşehir
    • 🔸 Gençlerbirliği
    • 🔸 Kocaelispor

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis soruşturması kapsamında bahis oynayan futbolcuları resmi sitesinden duyurdu.

    SÜPER LİG'DEN YALNIZCA 4 TAKIM YER ALMADI

    Açıklanan isimler arasında Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'dan isimler de yer aldı. TFF'nin açıkladığı listede, Süper Lig'de yer alan 18 takımdan yalnızca 4 tanesinden futbolcu tespit edilmedi. (Fenerbahçe, Başakşehir, Gençlerbirliği, Kocaelispor)

    İŞTE TFF'NİN LİSTESİNDE YER ALAN SÜPER LİG FUTBOLCULARI:

    Beşiktaş:

    Ersin Destanoğlu

    Necip Uysal

    Trabzonspor:

    Salih Malkoçoğlu

    Boran Başkan

    Galatasaray:

    Metehan Baltacı

    Evren Eren Elmalı

    Alanyaspor:

    İzzet Çelik

    Enes Keskin

    Yusuf Özdemir

    Bedirhan Özyurt

    Rizespor:

    Efe Doğan

    Furkan Orak

    Gaziantep FK:

    Muhammet Taha Güneş

    Nazım Sangare

    Göztepe:

    İzzet Furkan Malak

    Uğur Kaan Yıldız

    Antalyaspor:

    Kerem Kayaarası

    Eyüpspor:

    Mükremin Arda Türköz

    Kasımpaşa:

    Ege Albayrak

    Ali Emre Yanar

    Fatih Karagümrük:

    Furkan Bekleviç

    Kerem Yusuf Sirkeci

    Samsunspor:

    Celil Yüksel

    Konyaspor:

    Adil Demirbağ

    Alassane Ndao

    Kayserispor:

    Berkan Aslan

    Abdulsamet Burak

    - 1. Lig'de 77 futbolcu

    - 2. Lig'de 282 futbolcu

    - 3. Lig'de 629 futbolcu

    - Diğer, 9 futbolcu.

