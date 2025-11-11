Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan polis memuru Faruk Şahin dün akşam saatlerinde görevi başında kalp krizi geçirdi. Meslektaşlarının ilk müdahalesinin ardından ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, tüm çabalara karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Faruk Şahin'in cenazesi otopsi için morga götürüldü.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından paylaşılan başsağlığı mesajında, "10 Kasım günü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğümüz kadrosunda görevli meslektaşımız polis memuru Faruk Şahin, görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı dileriz" denildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz da yayımladığı mesajında, "Başın sağ olsun Osmaniye'm, başın sağ olsun Türkiye'm. 10 Kasım tarihinde görevi başında geçirmiş olduğu kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Polis Memuru Faruk Şahin'e Cenabıallah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

CENAZESİ İSTANBUL'A GÖNDERİLECEK

Polis memuru Faruk Şahin'in cenazesinin İl Emniyet Müdürlüğü önünde saat 11.00'de düzenlenecek törenin ardından İstanbul'a uğurlanacağı belirtildi.