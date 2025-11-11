Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi davasında mütalaa açıklandı

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

İnşaat, jeoloji, mimarlık ve imar hukuku alanında 5 uzman tarafından hazırlanan bilirkişi raporu mahkemeye gönderildi. Raporda, binada kaçak katların bulunması, kolonlar arası mesafelerin artırılması, harçlardan çıkan midye kabukları gibi detayların, binanın taşıma gücünü zayıflatan ve yapı güvenliğini olumsuz etkileyen faktörler arasında olduğu kaydedildi.

O dönemde deniz kumu kullanılmış olsa dahi tekniğe uygun elenip yıkanması gerektiği belirtilen raporda, bir beton numunesinin içinden midye kabuğunun çıkmasının, gerekli eleme ve yıkamanın yapılmadığını gösterdiği anlatıldı.

Duruşmada, esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklardan asli kusurlu bulunan inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu, tali kusurlu bulunan 1999-2003 arasında imardan sorumlu belediye başkan yardımcısı Abdi Kesimal, belediyede görevli Ali Cihan Közer, Taşkın Koçer ve İbrahim Çoban'ın, "taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Mütalaada, diğer sanıkların ise beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre vererek, duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'ndaki Yeşilyurt Apartmanı'nın 6 Şubat 2019'da çökmesi ve 21 kişinin enkaz altında kalarak hayatını kaybetmesi üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma sürecinde inşaat mühendisi, makine yüksek mühendisi ve iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişilerce hazırlanan ön raporda, binanın yapımındaki ihmaller anlatılmıştı.

Raporda, çöken binanın inşaatında kullanılan betonun yıkanmamış ve elenmemiş deniz kumundan yapıldığı, deniz kumunun usulüne uygun elenip yıkanmamasından dolayı midye kabuklarına rastlandığı ve demirlerde korozyon oluştuğu belirtilmişti.

Bina inşaatı sırasında kullanılan beton kalitesinin projede öngörülen beton sınıfını karşılamadığı aktarılan raporda, öngörülenin yaklaşık yarı dayanımındaki kullanılan betonun TSE standartlarına uygun olmadığı kaydedilmişti.

Bilirkişi raporunda yapı iznine göre 7 katlı olan ancak 9 katlı yapılan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin nedeninin, binanın inşaatı sırasında kullanılan beton kalitesinin TSE standartlarına uygun olmaması ve projede öngörülen beton sınıfı dayanımını karşılamaması olarak değerlendirilmişti.

Raporda, Yeşilyurt Apartmanı'nın yapım sürecinde rol alan kişilerin, olayda kusurlu olabileceği kanaatine varıldığı kaydedilmişti.

- İddianame

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ile yapı ruhsatının "mesuliyet alan" bölümünde "sürveyan" olarak görev yapan Arzu Keleş Baran'ın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edilmişti.

Davaya bakan Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaya katılmayıp firar ettiği gerekçesiyle Çayır hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

İlerleyen celselerde mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan sanık Uğur Mısırlıoğlu'nun da tahliyesini kararlaştırmıştı.

Celse arasında gelerek savunmasını yapan Suzan Çayır hakkındaki yakalama kararı da kaldırılmıştı.

- İddianameler birleşti

Dava süreci devam ederken haklarında ayrı bir soruşturma başlatılan binanın ruhsatının alındığı 20 Ekim 1992 yılından, çöktüğü 6 Şubat 2019'a kadar geçen dönemde Kartal Belediyesinde görev yapan belediye başkan yardımcısı, imar müdürleri, mıntıka mühendisleri ve şeflerinden oluşan 31 sanık hakkında ise ayrı iddianame hazırlanmıştı.

Birleştirme talebiyle Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, 31 sanık hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ikişer yıldan on beşer yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Birleşen dosya kapsamında 34 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.