MHRS adıyla ücret isteyen sahte siteler hakkında suç duyurusu

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) adıyla ücret talep eden sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2025 12:32, Son Güncelleme : 11 Kasım 2025 13:15
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlığın randevu sistemi olan MHRS üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmenin tamamen ücretsiz olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini yalnızca 'www.mhrs.gov.tr.' adresi ve 'MHRS mobil uygulaması' üzerinden gerçekleştirmeleri önemle rica olunur. MHRS adıyla ücret talep eden sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."

