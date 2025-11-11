MHRS adıyla ücret isteyen sahte siteler hakkında suç duyurusu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bakanlığın randevu sistemi olan MHRS üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmenin tamamen ücretsiz olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini yalnızca 'www.mhrs.gov.tr.' adresi ve 'MHRS mobil uygulaması' üzerinden gerçekleştirmeleri önemle rica olunur. MHRS adıyla ücret talep eden sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur."