'Dur' ihtarına uymayıp İl Emniyet Müdürünün üzerine aracını sürdü

Olay, 7 Kasım'da saat 02.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2830'uncu Sokak'ta meydana geldi. Cihan G., kullandığı 07 BHL 253 plakalı otomobille mahallede turlarken, denetim yapan mahalle bekçilerinin 'dur' ihtarına uymadı. Aracı görevlilerin üzerine süren sürücü, kaçtı. Bekçilerin anonsunun ardından mahalle ve bölgedeki polis ekipleri otomobili durdurmak için çalışma başlattı. Cihan G. ve araçtaki 4 arkadaşı, 2830'uncu Sokak'a tekrar geldiklerinde güvenlik önlemi alan polislerin de 'dur' ihtarını dikkate almadı. Polis ekibi, otomobili durdurmak için havaya ateş açtı. Sürücü Cihan G., buradaki ekiplerin de üzerine aracı sürdü. Araçtaki 5 şüpheli, Yeşildere Mahallesi'nde uyuşturucuyla mücadele amacıyla bölgedeki denetim ve ekiplerin çalışmalarını takip eden İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu noktaya kaçtı. Otomobilin hızla üzerlerine doğru geldiğini fark eden Zaimoğlu ve beraberindekiler de kendilerine yönelik saldırı niteliğinde olabileceğini değerlendirince, ekipler önce havaya, ardından otomobilin lastiklerine ateş açtı. Lastikleri patlayan otomobil, bir süre sonra durdu.

UYUŞTURUCU ALMAYA GİTMİŞLER

Otomobilden inmeleri yönünde yapılan uyarının ardından araçtaki Cihan G., Hüseyin K., Murat D., Musa G. ve Görkem D., ekiplere direndi. Anonslar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi ve 5 şüpheli gözaltına alındı. Açılan ateş sonucu ayağından yaralanan Hüseyin K. ise bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araç sürücüsü Cihan G. ilk ifadesinde, arkadaşlarıyla gezmek amacıyla dışarı çıktıklarını, alkol aldıklarını ve uyuşturucu temin etmek amacıyla bölgeye girdiklerini söyledi. Şüphelilerin kaçması ve ekiplerin ateş açıp otomobili durdurması, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.