4. sınıf öğrencisi Sare Nur çizdiği karikatürle dünya birincisi

MSB: C130 Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
MSB: C130 Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
Sponsorlu İçerik
Furkan Bölükbaşı 'suikast ve fiili saldırı' soruşturmasında tutuklandı
Furkan Bölükbaşı 'suikast ve fiili saldırı' soruşturmasında tutuklandı
Bahis Soruşturması 'şikeye' uzayabilir: Geçmiş maçlar iptal olabilir!
Bahis Soruşturması 'şikeye' uzayabilir: Geçmiş maçlar iptal olabilir!
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon aralıkta toplanacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon aralıkta toplanacak
Türkiye'de ilk defa uygulanan 'Çığ Önleme Projesi' o ilde hayata geçirildi
Türkiye'de ilk defa uygulanan 'Çığ Önleme Projesi' o ilde hayata geçirildi
Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
'Yenidoğan Çetesi' gibi olayların yaşanmaması için TBMM'den öneriler
'Yenidoğan Çetesi' gibi olayların yaşanmaması için TBMM'den öneriler
Asgari ücret senaryoları yenilendi: Masada 3 zam seçeneği var
Asgari ücret senaryoları yenilendi: Masada 3 zam seçeneği var
Sektörler işçi bulamıyor: İş dünyası çözümü ithal işçide buldu!
Sektörler işçi bulamıyor: İş dünyası çözümü ithal işçide buldu!
Altın Yeniden Yükselişe Geçti: İşte Fiyat Artışının Nedeni
Altın Yeniden Yükselişe Geçti: İşte Fiyat Artışının Nedeni
Özel sağlıkta 'lisans' dönemi: Hastane izinleri açık artırma ile verilecek
Özel sağlıkta 'lisans' dönemi: Hastane izinleri açık artırma ile verilecek
Babacan: Bize ne tekliflerle geldikleri hala kayıtlarımızda var
Babacan: Bize ne tekliflerle geldikleri hala kayıtlarımızda var
Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı
Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
PFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması
PFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması
Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Hangi hakem ne kadar bahis oynadı? Milyonlarca liralık hareketlilik belirlendi
Hangi hakem ne kadar bahis oynadı? Milyonlarca liralık hareketlilik belirlendi
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil dört isim tutuklandı
Bahis soruşturmasında Eyüpspor Başkanı dahil dört isim tutuklandı
İstanbul'da suya zam geliyor!
İstanbul'da suya zam geliyor!
Bakan Tekin: Barış İçin Eğitimde İş Birliği
Bakan Tekin: Barış İçin Eğitimde İş Birliği
Ozan Elektronik Para AŞ soruşturması: 4 kişi tutuklandı
Ozan Elektronik Para AŞ soruşturması: 4 kişi tutuklandı
Diyarbakır'da tedavi gören polis, hastaneden ayrıldıktan sonra kayboldu
Diyarbakır'da tedavi gören polis, hastaneden ayrıldıktan sonra kayboldu
Ömer Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak yok
Ömer Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak yok
67 yıllık ilçe 'köy' olmak üzere: İlçeye taşınacak 350 kişi aranıyor!
67 yıllık ilçe 'köy' olmak üzere: İlçeye taşınacak 350 kişi aranıyor!
Sındırgı'da deprem fırtınası: Üç ayda 15 bini aşkın deprem!
Sındırgı'da deprem fırtınası: Üç ayda 15 bini aşkın deprem!
Ana sayfaHaberler Yaşam

4. sınıf öğrencisi Sare Nur çizdiği karikatürle dünya birincisi

Sinop'un Boyabat ilçesinde ilkokul 4. sınıf öğrencisi Sare Nur Toydaş, çizdiği "sanatçı" temalı karikatürle dünya birinciliğine layık görüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2025 15:05, Son Güncelleme : 11 Kasım 2025 15:05
Yazdır
4. sınıf öğrencisi Sare Nur çizdiği karikatürle dünya birincisi

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Sare Nur Toydaş, "sanatçı" temalı karikatürüyle Belçika'da bu yıl 37'ncisi düzenlenen Uluslararası Olense Karikatür Yarışması'na başvurdu.

Jüri üyelerince yapılan değerlendirmede Toydaş'ın karikatürü, yüzlerce eseri geride bırakarak birinci seçildi.

Boyabat Bilim ve Sanat Merkezinde görevli görsel sanatlar öğretmeni Aşkın Ayrancıoğlu, gazetecilere, öğrencilerinin bugüne kadar sayısız Türkiye ve dünya dereceleri kazandığını söyledi.

Sare Nur Toydaş'ın ulaştığı büyük başarıyla gurur duyduğunu dile getiren Ayrancıoğlu, "Bir devlet okulu olan Boyabat Bilim ve Sanat Merkezinde iki yıldır Sare Nur ile karikatür ve resim çalışıyoruz. Kısa zamanda bu başarıya ulaştığı için Sare Nur ile gurur duyuyorum. İlçemizi, ilimizi ve ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden, inançla, inatla, sevgiyle ve sabırla çalışıldığı zaman çocuklarımızın ulaşamayacakları başarının olmadığını herkese gösteren Sare Nur'u kutluyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Sare Nur Toydaş ise elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Yarışmanın konusu sanatçı olduğu için müzik yarışmasına katılan bir şarkıcıyı çizdim. Hayvanları sevdiğim için güzel sesli kuşları yarışmanın jürisi olarak gösterdim. Karikatürüm birinci seçildi, çok mutlu oldum." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber