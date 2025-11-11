Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den Erdoğan'a taziye mesajı

İlham Aliyev, mesajında "Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir askeri kargo uçağının Gence'den havalandıktan sonra Gürcistan topraklarında düşmesi haberi bizi derinden üzdü" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki sarsılmaz kardeşliğe dikkat çekerek, "Bu zor günlerde acınızı paylaşıyor, Azerbaycan halkı ve şahsım adına merhumların ailelerine, yakınlarına ve kardeş Türkiye halkına en içten taziyelerimi sunuyorum" dedi.

Türkiye halkına başsağlığı diledi

İlham Aliyev, Gürcistan'da Türk Hava Kuvvetlerine ait askeri kargo uçağının düşmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, şehit askerlerin aileleri ve yakınlarına ve kardeş Türkiye halkına başsağlığı diledi.

Telefon görüşmesinde, kazaya ilişkin Azerbaycan ve Türkiye'nin ilgili devlet kurumlarıyla temas halinde olduğu belirtildi.



