Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı çıktı. Özer hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanmasına karar verildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Kasım 2025 19:00, Son Güncelleme : 11 Kasım 2025 19:02
Aziz İhsan Suç Örgütü kapsamında tutuklu bulunan Ahmet Özer için mahkeme tahliye kararı verdi.
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tensip kararıyla, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı verildi.
13 aydır tutukluydu
Ahmet Özer Esenyurt Belediye Başkanı iken "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 30 Ekim 2024'te tutuklanmıştı.
Ahmet Özer hakkında rüşvet suçu nedeni ile açılan soruşturmada ise takipsizlik kararı verilmişti.