Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobakhidze ile 'düşen kargo uçağını' görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede düşen kargo uçağına ilişkin son gelişmeler ele alındı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 11 Kasım 2025 20:58, Son Güncelleme : 11 Kasım 2025 21:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağımız ile ilgili başlatılan arama kurtarma çalışmalarındaki son durum ele alındı.
Gürcistan Başbakanı, kazada şehit düşen askerlerimiz için taziyelerini Cumhurbaşkanımıza iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Kobakhidze'ye başsağlığı dilekleri ve destekleri için teşekkür etti.