Park Yeri Bulamayınca Ateş Açtı! Bir Çocuk Öldü, 7 Yaralı 5'i Çocuk
Park yeri bulamadığı için düğün sahipleri ile tartışan komşu, davetlilere ateş açtı. Yaralanan 16 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 11 Kasım 2025 22:42, Son Güncelleme : 11 Kasım 2025 22:44
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde sokakta sünnet düğünü yapan kalabalık müzik eşliğinde eğlendi. İddiaya göre, apartmanda yaşayan Mehmet E. isimli şahıs, eve geldiğinde düğün nedeniyle park yeri bulamadı.
Düğün sahipleri ile tartışan şahsın av tüfeği ile kalabalığa ateş açması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 16 yaşındaki İklimya Subay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavisi devam ederken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.