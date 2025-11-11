Türkiye'nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
Park Yeri Bulamayınca Ateş Açtı! Bir Çocuk Öldü, 7 Yaralı 5'i Çocuk
Kocaeli'deki fabrika yangınıyla ilgili 7 zanlı tutuklandı
İBB ve İSKİ'nin yurt dışından aldığı krediler amaç dışı kullanıldı iddiası
Yerlikaya: Uçağın enkazına ulaşıldı
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında tahliye kararı
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
İmamoğlu iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi
Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
Erdoğan muhalefete yüklendi: Şehirleri insaflarına terk etmeyeceğiz
Furkan Bölükbaşı 'suikast ve fiili saldırı' soruşturmasında tutuklandı
Bahis Soruşturması 'şikeye' uzayabilir: Geçmiş maçlar iptal olabilir!
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon aralıkta toplanacak
Türkiye'de ilk defa uygulanan 'Çığ Önleme Projesi' o ilde hayata geçirildi
Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
'Yenidoğan Çetesi' gibi olayların yaşanmaması için TBMM'den öneriler
Asgari ücret senaryoları yenilendi: Masada 3 zam seçeneği var
Sektörler işçi bulamıyor: İş dünyası çözümü ithal işçide buldu!
Altın Yeniden Yükselişe Geçti: İşte Fiyat Artışının Nedeni
Özel sağlıkta 'lisans' dönemi: Hastane izinleri açık artırma ile verilecek
Babacan: Bize ne tekliflerle geldikleri hala kayıtlarımızda var
Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı
Şanlıurfa'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
PFDK'ya sevk edilmişti: Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması
Bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcu PFDK'ya sevk edildi
Park Yeri Bulamayınca Ateş Açtı! Bir Çocuk Öldü, 7 Yaralı 5'i Çocuk

Park yeri bulamadığı için düğün sahipleri ile tartışan komşu, davetlilere ateş açtı. Yaralanan 16 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

11 Kasım 2025
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde sokakta sünnet düğünü yapan kalabalık müzik eşliğinde eğlendi. İddiaya göre, apartmanda yaşayan Mehmet E. isimli şahıs, eve geldiğinde düğün nedeniyle park yeri bulamadı.

Düğün sahipleri ile tartışan şahsın av tüfeği ile kalabalığa ateş açması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 16 yaşındaki İklimya Subay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların tedavisi devam ederken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

