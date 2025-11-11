Park Yeri Bulamayınca Ateş Açtı! Bir Çocuk Öldü, 7 Yaralı 5'i Çocuk

Diğer yaralıların tedavisi devam ederken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan 16 yaşındaki İklimya Subay, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Düğün sahipleri ile tartışan şahsın av tüfeği ile kalabalığa ateş açması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

