Türkiye'nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde

Türkiye'de akaryakıt sektörünün en büyük şirketleri arasında yer alan Türkiye Petrolleri, geçtiğimiz günlerde hakkında başlatılan soruşturmanın ardından konkordato başvurusunda bulundu.

Antalya ve Hatay'da bulunan SOCAR Türkiye'ye ait Star Rafinerisi'nden piyasa değeri 1 milyar TL'nin üzerinde akaryakıt çalınmasıyla başlayan skandal, şirketin suç duyurusunda bulunmasıyla boyut değiştirmiş ve ilk incelemelerin ardından Türkiye Petrolleri'nin üst yönetiminde bulunan 3 isim tutuklanmıştı.

Zülfikarlar Holding iştiraki olan Türkiye Petrolleri'nde Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari için de gözaltı kararı verilirken, haftalardır yurt dışında firari durumunda olan Zülfikari'nin şirketinden dikkat çeken bir hamle geldi.

KONKORDATO TALEP ETTİ, TEDBİR KARARI VERİLDİ

Zülfikarlar Holding'e ait Akça Kimya'nın 1 milyar TL tutarındaki tahvil ödemelerini gerçekleştirememesinin ardından şirkete bağlı iştiraklerin ekonomik krizde olduğu öne sürülürken, geçtiğimiz hafta TP Petrol Dağıtım A.Ş.'nin konkordato talep ettiği öğrenildi.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, şirketin aktif varlıkları hakkında tedbir kararı alınması ve belirli süreyle kesin mühlet talep edilirken, ilk incelemelerin ardından mahkeme şirketin başvurusu üzerine tedbir kararı aldı.

GEÇİCİ MÜHLET İNCELEMESİ YAPILACAK

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin şirket hakkında yürütülen soruşturmayla birlikte, mevcut finansal durumu incelemesi ve nihai bir karara varması bekleniyor.

Şirketin başvurusunun reddedilmesi halinde TP Petrol Dağıtım A.Ş.'nin iflas sürecine girebileceği belirtilirken, şirket hakkında geçici mühlet kararı verilmesi halinde mevcut finansal tabloların incelenmesi için konkordato komiser heyeti görevlendirilecek.



