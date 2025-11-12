MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
12 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları

12 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları.

12 Kasım 2025
12 Kasım 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nu tutuklu bulunduğu Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumunda ziyaret edecek, Sultanbeyli'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

(İstanbul/10.30/19.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Alman Hristiyan Demokrat Birlik Partisi yetkilileriyle görüşmeler yapacak, AK Parti Berlin Temsilcilik Ofisi'nde STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Berlin)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

3- TBMM'den

- Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

- İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2026 yılı bütçesi görüşülecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.30/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayı dış ticaret endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati'nin eş başkanlığında Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı düzenlenecek.

(Ankara)

2- Türkiye'ye ait C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesinin ardından enkazın bulunduğu bölgede kaza kırım ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

(Bakü/Tiflis)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/16.30)

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın yedinci haftasında, B Grubu'nda Beşiktaş Gain, İtalya'nın Dolomiti Energia takımını ağırlayacak, Türk Telekom ise Litvanya'nın Lietkabelis ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00/Panevezys/20.45)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında, G Grubu'nda Mersin Spor, İspanya'nın Unicaja ekibini ağırlayacak.

(Mersin/20.00)

4- Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nın C Grubu beşinci hafta maçında Aliağa Petkimspor, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Petrolina AEK ekibini konuk edecek.

(İzmir/18.00)

5- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ertelenen 4. hafta müsabakaları oynanacak.

6- 2025 İslami Dayanışma Oyunları'na Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da devam edilecek.

