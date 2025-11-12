Borsa manipülasyonuna sıkı denetim geliyor: Hapis cezası iki kat artıyor
Sayıştay Raporu: Belediye kiraya verdiği taşınmazların faturalarını ödemiş!

Sayıştay'ın 2024 yılı denetim raporunda, CHP yönetimindeki Mamak Belediyesi'nin kiraya verdiği taşınmazların giderlerini kendi bütçesinden karşıladığı tespit edildi. Raporda, 2886 sayılı kanunla üçüncü kişilere kiralanan 48 taşınmazın su, elektrik ve doğalgaz aboneliklerinin hala Mamak Belediyesi adına kayıtlı olduğu ve faturaların belediye tarafından ödendiği belirtildi.

12 Kasım 2025
Sayıştay'ın 2024 yılı denetim raporunda, CHP'li Mamak Belediyesinin kiraya verdiği taşınmazların su, elektrik ve doğalgaz giderlerini belediye bütçesinden karşıladığı tespitine yer verildi. Raporda, belediyeye ait bazı taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu doğrultusunda üçüncü kişilere kiralanmasına rağmen, bu taşınmazların su, elektrik ve doğalgaz aboneliklerinin hala belediye adına olduğu belirtildi.

Denetçiler, belediyenin mülkiyetinde ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzerinde yaptıkları incelemelerde, 48 kiralık taşınmazın fatura aboneliklerinin Mamak Belediyesi üzerine kayıtlı olduğunu tespit etti. Sayıştay, bu durumun 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 8'inci maddesinde yer alan "her türlü kamu kaynağının etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak kullanılması" hükmüne aykırı olduğuna dikkat çekti.

