Borsa manipülasyonuna sıkı denetim geliyor: Hapis cezası iki kat artıyor

Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör bugünkü yazısında, sermaye piyasalarında manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracak yeni düzenlemelere start verildiğini kaydetti.

Dilek Güngör'ün 'Yeni borsazede olmaması için sıkı denetim' başlıklı yazısı:

Sermaye piyasalarında manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracak yeni düzenlemelere start verildi. Geçtiğimiz günlerde hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ömer Gönül'ün sinyalini verdiği düzenlemelere göre, piyasa manipülasyonunu gerçekleştiren kişilere verilecek 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası artırılacak.

Hapis cezasının iki kat artırılacağı söyleniyor. İdari para cezaları da yükseltilecek. İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı suçunu işleyen kişilerin etkin pişmanlık gösterebilmesine ilişkin Hazine'ye ödenmesi gereken tutarın alt sınırı (500 bin TL) artırılacak.

Ama asıl önemlisi yatırım fonları üzerinden yapılan işlemler de piyasa dolandırıcılığı suçuna girebilecek. SPK Kanunu'nda yapılacak değişiklikle piyasa bozucu eylemleri ve piyasa dolandırıcılığı fiillerini işleyenlerle birlikte hareket eden ve bu fiillere iştirak ettiğine dair makul şüphe bulunan kişiler ile kurulca belirlenecek yatırım fonları da Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101'nci maddesinde düzenlenen tedbirlerden nasibini alacak.

Ne diyor maddede?

Bu madde piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirleri içeriyor. Kurul bu üç alanda makul şüphe bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yetkilileri borsalarda geçici veya sürekli olarak işlem yapılmasını yasaklayabiliyor. Takas yöntemlerini değiştirebiliyor. Kredili alım, açığa satış, ödünç alma ve verme işlemlerine sınırlama getirebiliyor. Teminat yükümlülüğü getirilmesi veya yükümlülüğün değiştirilmesine karar verebiliyor. İşlem veya pozisyon limiti getirebiliyor.

Şimdi anlaşılan üzerinde çalışılan düzenlemeye göre, yatırım fonları üzerinden yapılan işlemler de bu maddede düzenlenen kabahatlere sebebiyet verdiği gerekçesiyle yaptırıma uğrayabilecek.

Biliyorsunuz, Türkiye'de yatırım fonları son yıllarda oldukça gözde... Hem fon hacmi hem de sayısı büyüyor. Finansal okuryazarlık arttıkça bireyler daha çok bu fonlara yöneldi. TEFAS'ın sağladığı erişim kolaylığı da eklenince fonlara olan ilgi çok arttı.

atırım fonları birçok yatırımcının getiri olarak tercih ettiği bir finansal ürün haline geldi. Yatırımcı sayısı 5.7 milyon... Fon büyüklüğü 8.1 trilyon... Fon sayısı 2.612...

Diyebilirsiniz ki, madem fonlar sermaye piyasasını bozmaya başladı, neden izin veriliyor?

Doğru ya...

Hemen hemen her hafta birkaç fona SPK bülteninde izin çıkıyor. SPK, piyasayı canlandırmak için izinleri veriyor. Ama bazı fonlar borsada tek bir şirketin hissesini toplayıp, hisse senedinin fiyatını yukarı çekip, küçük yatırımcıya satış yapıyor. SPK kötü niyetlilere göz açtırmasın ama kurunun yanında yaşın yanmasına da izin vermesin!