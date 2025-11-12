Borsa manipülasyonuna sıkı denetim geliyor: Hapis cezası iki kat artıyor
Borsa manipülasyonuna sıkı denetim geliyor: Hapis cezası iki kat artıyor
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
Sponsorlu İçerik
Askeri kargo uçağında 20 şehit: Acı haberler baba ocaklarına ulaştı
Askeri kargo uçağında 20 şehit: Acı haberler baba ocaklarına ulaştı
Eski ehliyet sahipleri dikkat! Yenileme yapmayana hasar ödemesi yok
Eski ehliyet sahipleri dikkat! Yenileme yapmayana hasar ödemesi yok
Bakan Işıkhan açıkladı: SGK'ye en çok borcu olan belediyeler!
Bakan Işıkhan açıkladı: SGK'ye en çok borcu olan belediyeler!
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
Türkiye'nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde
Türkiye'nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde
Park Yeri Bulamayınca Ateş Açtı! Bir Çocuk Öldü, 7 Yaralı 5'i Çocuk
Park Yeri Bulamayınca Ateş Açtı! Bir Çocuk Öldü, 7 Yaralı 5'i Çocuk
Kocaeli'deki fabrika yangınıyla ilgili 7 zanlı tutuklandı
Kocaeli'deki fabrika yangınıyla ilgili 7 zanlı tutuklandı
İBB ve İSKİ'nin yurt dışından aldığı krediler amaç dışı kullanıldı iddiası
İBB ve İSKİ'nin yurt dışından aldığı krediler amaç dışı kullanıldı iddiası
Yerlikaya: Uçağın enkazına ulaşıldı
Yerlikaya: Uçağın enkazına ulaşıldı
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
İmamoğlu iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi
İmamoğlu iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi
Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
Erdoğan muhalefete yüklendi: Şehirleri insaflarına terk etmeyeceğiz
Erdoğan muhalefete yüklendi: Şehirleri insaflarına terk etmeyeceğiz
Furkan Bölükbaşı 'suikast ve fiili saldırı' soruşturmasında tutuklandı
Furkan Bölükbaşı 'suikast ve fiili saldırı' soruşturmasında tutuklandı
Bahis Soruşturması 'şikeye' uzayabilir: Geçmiş maçlar iptal olabilir!
Bahis Soruşturması 'şikeye' uzayabilir: Geçmiş maçlar iptal olabilir!
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon aralıkta toplanacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon aralıkta toplanacak
Türkiye'de ilk defa uygulanan 'Çığ Önleme Projesi' o ilde hayata geçirildi
Türkiye'de ilk defa uygulanan 'Çığ Önleme Projesi' o ilde hayata geçirildi
Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
'Yenidoğan Çetesi' gibi olayların yaşanmaması için TBMM'den öneriler
'Yenidoğan Çetesi' gibi olayların yaşanmaması için TBMM'den öneriler
Asgari ücret senaryoları yenilendi: Masada 3 zam seçeneği var
Asgari ücret senaryoları yenilendi: Masada 3 zam seçeneği var
Sektörler işçi bulamıyor: İş dünyası çözümü ithal işçide buldu!
Sektörler işçi bulamıyor: İş dünyası çözümü ithal işçide buldu!
Altın Yeniden Yükselişe Geçti: İşte Fiyat Artışının Nedeni
Altın Yeniden Yükselişe Geçti: İşte Fiyat Artışının Nedeni
Özel sağlıkta 'lisans' dönemi: Hastane izinleri açık artırma ile verilecek
Özel sağlıkta 'lisans' dönemi: Hastane izinleri açık artırma ile verilecek
Babacan: Bize ne tekliflerle geldikleri hala kayıtlarımızda var
Babacan: Bize ne tekliflerle geldikleri hala kayıtlarımızda var
Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı
Konkordato ilan eden ve sahipleri tutuklanan inşaat şirketine kayyum atandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Borsa manipülasyonuna sıkı denetim geliyor: Hapis cezası iki kat artıyor

Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile SPK'nın sinyalini verdiği sermaye piyasalarında manipülasyonla mücadeleyi artıracak yeni düzenlemeleri yazdı. Buna göre, piyasa manipülasyonu suçunu işleyenlere verilecek hapis cezasının iki kat artırılması ve idari para cezalarının yükseltilmesi bekleniyor. Asıl önemli düzenleme ise, yatırım fonları üzerinden yapılan işlemlerin de piyasa dolandırıcılığı suçuna dahil edilebilmesi.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 12 Kasım 2025 08:26, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 08:28
Yazdır
Borsa manipülasyonuna sıkı denetim geliyor: Hapis cezası iki kat artıyor
Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör bugünkü yazısında, sermaye piyasalarında manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracak yeni düzenlemelere start verildiğini kaydetti.

Dilek Güngör'ün 'Yeni borsazede olmaması için sıkı denetim' başlıklı yazısı:

Sermaye piyasalarında manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracak yeni düzenlemelere start verildi. Geçtiğimiz günlerde hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ömer Gönül'ün sinyalini verdiği düzenlemelere göre, piyasa manipülasyonunu gerçekleştiren kişilere verilecek 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası artırılacak.

Hapis cezasının iki kat artırılacağı söyleniyor. İdari para cezaları da yükseltilecek. İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı suçunu işleyen kişilerin etkin pişmanlık gösterebilmesine ilişkin Hazine'ye ödenmesi gereken tutarın alt sınırı (500 bin TL) artırılacak.

Ama asıl önemlisi yatırım fonları üzerinden yapılan işlemler de piyasa dolandırıcılığı suçuna girebilecek. SPK Kanunu'nda yapılacak değişiklikle piyasa bozucu eylemleri ve piyasa dolandırıcılığı fiillerini işleyenlerle birlikte hareket eden ve bu fiillere iştirak ettiğine dair makul şüphe bulunan kişiler ile kurulca belirlenecek yatırım fonları da Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101'nci maddesinde düzenlenen tedbirlerden nasibini alacak.

Ne diyor maddede?

Bu madde piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirleri içeriyor. Kurul bu üç alanda makul şüphe bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yetkilileri borsalarda geçici veya sürekli olarak işlem yapılmasını yasaklayabiliyor. Takas yöntemlerini değiştirebiliyor. Kredili alım, açığa satış, ödünç alma ve verme işlemlerine sınırlama getirebiliyor. Teminat yükümlülüğü getirilmesi veya yükümlülüğün değiştirilmesine karar verebiliyor. İşlem veya pozisyon limiti getirebiliyor.

Şimdi anlaşılan üzerinde çalışılan düzenlemeye göre, yatırım fonları üzerinden yapılan işlemler de bu maddede düzenlenen kabahatlere sebebiyet verdiği gerekçesiyle yaptırıma uğrayabilecek.

Biliyorsunuz, Türkiye'de yatırım fonları son yıllarda oldukça gözde... Hem fon hacmi hem de sayısı büyüyor. Finansal okuryazarlık arttıkça bireyler daha çok bu fonlara yöneldi. TEFAS'ın sağladığı erişim kolaylığı da eklenince fonlara olan ilgi çok arttı.

atırım fonları birçok yatırımcının getiri olarak tercih ettiği bir finansal ürün haline geldi. Yatırımcı sayısı 5.7 milyon... Fon büyüklüğü 8.1 trilyon... Fon sayısı 2.612...

Diyebilirsiniz ki, madem fonlar sermaye piyasasını bozmaya başladı, neden izin veriliyor?

Doğru ya...

Hemen hemen her hafta birkaç fona SPK bülteninde izin çıkıyor. SPK, piyasayı canlandırmak için izinleri veriyor. Ama bazı fonlar borsada tek bir şirketin hissesini toplayıp, hisse senedinin fiyatını yukarı çekip, küçük yatırımcıya satış yapıyor. SPK kötü niyetlilere göz açtırmasın ama kurunun yanında yaşın yanmasına da izin vermesin!

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber