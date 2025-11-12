'18 askerin naaşına ulaşıldı, 2 askerin naaşı aranıyor'
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
'İmamoğlu Örgütü' iddianamesinde örgüt yöneticilerine istenen cezalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik iddianamede, 6 örgüt yöneticisi şüphelinin 19 yıl 6 ay ila 1542 yıl 8 ay arasında hapisle cezalandırılması talep edildi. Tutuklu şüpheli Fatih Keleş için "48 kez rüşvet", "55 kez ihaleye fesat karıştırma" suçlarından 1542 yıla kadar hapis cezası öngörülürken, şüpheli Murat Ongun için "rüşvet", "53 kez ihaleye fesat karıştırma" ve "kişisel verileri yayma" gibi suçlardan 779 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. İddianamede ayrıca örgüt yöneticileri Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız hakkında, soruşturmaya katkıları nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2025 09:32, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 10:08
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca,"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, örgüt yöneticisi 6 şüphelinin 19 yıl 6 ay ila 1542 yıl 8 ay arasında hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheliler Fatih Keleş, Murat Ongun ve Adem Soytekin ile başka suçtan tutuklu Hüseyin Gün ve firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu ve tutuksuz şüpheli Ertan Yıldız "örgüt yöneticisi" olarak yer aldı.

İddianamede, şüpheli Keleş'in, "48 kez rüşvet", "rüşvet alma", "rüşvet verme", "55 kez ihaleye fesat karıştırma", "39 kez kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "8 kez suç gelirlerini aklama", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "irtikap", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "haberleşmenin engellenmesi" suçlarından 556 yıl 8 aydan 1542 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Şüpheli Murat Ongun'un "rüşvet", "53 kez ihaleye fesat karıştırma", "33 kez kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile "suç gelirlerini aklama" suçlarından 287 yıl 6 aydan 779 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede, şüpheli Ertan Yıldız'ın, "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 86 yıldan 251 yıla kadar hapsi öngörülürken, şüpheli Adem Soytekin'in de "rüşvet", "zincirleme şekilde rüşvet", "irtikap", ve "suç gelirlerini aklama" suçlarından 67 yıldan 194 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun da "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç gelirlerini aklama", "evrakta sahtecilik", "Maden Kanunu'na muhalefet", "Orman Kanunu'na muhalefet", "çevre kirliliğine neden olma" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından 19 yıl 6 aydan 51 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülürken şüpheli Hüseyin Gün'ün ise "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" "kişisel verileri başkasına verme, yayma veya ele geçirme" suçlarından 20 yıldan 40 yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianamede ayrıca şüpheliler Ongun, Gülibrahimoğlu, Soytekin, Yıldız ve Gün'ün örgütsel konumlarına uyan Türk Ceza Kanunu'nun "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçunu düzenleyen 220/1 ile "belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" suçunun yer aldığı 53/1 maddeleri uyarınca cezalandırılmaları, ayrıca şüphelilerin örgütün yöneticileri olması nedeniyle 220/5 maddesi uyarınca örgütün kendilerine bağlı yapılanmalarının faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan ayrıca fail olarak cezalandırılmalarına karar verilmesi istendi.

İddianamede, yakalandıktan sonra örgütün yapısı ve faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili bilgi veren örgüt yöneticisi şüphelilerden Adem Soytekin, Hüseyin Gün ve Ertan Yıldız hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "etkin pişmanlık" hükmünü düzenlenen 221/4'üncü maddesinin ikinci cümlesindeki indirimin uygulanması istendi.

