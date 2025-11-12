Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları hakkında istenen cezalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, tutuklanmasının ardından Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu şüpheli Mehmet Murat Çalık hakkında istenen cezalar da belli oldu.

İddianamede, Emrah Resul Şahan hakkında 5 kez "rüşvet alma" 2 kez "irtikap", "kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplamda 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şahan'ın "Nişantaşı Koru" isimli projenin inşaat ruhsatı karşılığında firma yetkililerinden ilçede bir noktaya park yapmalarını istediği, firmanın Şubat 2025'te parkı yapmak için ön protokol imzaladıktan 10 gün sonra ruhsat aldığı belirtilen iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesine İBB) bağlı İPA'nın başında olduğu dönemde Şahan'ın İBB Hanem uygulamasına usulsüz şekilde vatandaşların işlenmiş verilerinin girmesine aracılık ettiği kaydedildi.

İddianamede, 2024'te Şahan'ın Şişli'de konut inşaatı ruhsatı talep eden firmadan belediyenin yaklaşık 2 milyon dolara yakın ışıklandırma borcunun ödenmesi durumunda ruhsat vereceğini ifade ettiği, mağdur inşaat firması sahibi ile ruhsat karşılığı belediyenin ışıklandırma borcunu karşılanması konusunda anlaşıldığı anlatıldı.

İddianamede, şüpheli Resul Emrah Şahan'ın, iskan izni için inşaat firması yetkililerinden 4 milyon dolar istediği, firma sahiplerinin örgüt üyesi Süleyman Atik'e 4 milyon doları verdiği aktarıldı.

İmar konusunda talebi bulunan büyük firmalarla şüpheli Adem Altıntaş'ı görüştürerek rüşvet istedi

Şüpheliler Hüseyin Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt'un yetkilisi olduğu firmanın Şişli'de kiraladıkları binayı hastane yapmak istedikleri, bu konuda uygunluk belgesi almak için Şişli Belediyesine başvurulduğu, 4 milyon dolar bağış ve 4 milyon dolar elden nakit vermeleri karşılığında ruhsatı aldıkları belirtilen iddianamede, nakit 4 milyon doların şüpheli Adem Altıntaş'a Mayıs 2024'te ofisinde verildiği anlatıldı.

İddianamede, 2022'de Şişli Belediyesinde imardan yetkili belediye başkan yardımcılığı yapan şüpheli Şahan'ın imar konusunda talebi bulunan büyük firmalarla şüpheli Adem Altıntaş'ı görüştürerek rüşvet talep edildiği vurgulanarak, "Örgüt lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun emir ve talimatları ile hareket eden Resul Emrah Şahan'ı, 2019 yılından itibaren Şişli'de imar konusunda yetkilendirdiği, maksadının imar konusunda büyük firma ve iş insanlarından gelecek taleplerde örgüte maddi çıkar ve gayrimenkul değerinin yüksek olduğu bölgede imar konularında hakimiyet sağlamak olduğu anlaşılmıştır" değerlendirmesi yapıldı.

Şüpheli Mehmet Murat Çalık'ın ise 7 kez "rüşvet alma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplamda 30 yıldan 88 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, 2014-2019 yılları arasında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı olan Çalık'ın bölgede gerçekleştirilen büyük çaplı inşaat projelerine ilişkin inşaat sahiplerinden iskan ya da ruhsat karşılığında rüşvet talep ettiği belirtildi.