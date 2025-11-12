Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları hakkında istenen cezalar

'18 askerin naaşına ulaşıldı, 2 askerin naaşı aranıyor'
'18 askerin naaşına ulaşıldı, 2 askerin naaşı aranıyor'
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
Sponsorlu İçerik
VGM burs sonuçları yakın: İlk ödeme Ekim'den itibaren yapılacak
VGM burs sonuçları yakın: İlk ödeme Ekim'den itibaren yapılacak
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi geliyor
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi geliyor
Maaş zammında emeklileri üzecek kulis bilgisi
Maaş zammında emeklileri üzecek kulis bilgisi
Arsa ve tarla piyasası fren yaptı: Arsa-tarla fiyatının en az arttığı iller!
Arsa ve tarla piyasası fren yaptı: Arsa-tarla fiyatının en az arttığı iller!
Ekonomide pozitif gelişme: Cari işlemler hesabı eylülde fazla verdi
Ekonomide pozitif gelişme: Cari işlemler hesabı eylülde fazla verdi
Başsavcılıktan Yargıtay'a 'CHP' başvurusu: Parti kapatma süreci başlatılsın!
Başsavcılıktan Yargıtay'a 'CHP' başvurusu: Parti kapatma süreci başlatılsın!
Askeri kargo uçağında 20 şehit: Acı haberler baba ocaklarına ulaştı
Askeri kargo uçağında 20 şehit: Acı haberler baba ocaklarına ulaştı
Borsa manipülasyonuna sıkı denetim geliyor: Hapis cezası iki kat artıyor
Borsa manipülasyonuna sıkı denetim geliyor: Hapis cezası iki kat artıyor
Eski ehliyet sahipleri dikkat! Yenileme yapmayana hasar ödemesi yok
Eski ehliyet sahipleri dikkat! Yenileme yapmayana hasar ödemesi yok
Bakan Işıkhan açıkladı: SGK'ye en çok borcu olan belediyeler!
Bakan Işıkhan açıkladı: SGK'ye en çok borcu olan belediyeler!
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
Türkiye'nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde
Türkiye'nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde
Park Yeri Bulamayınca Ateş Açtı! Bir Çocuk Öldü, 7 Yaralı 5'i Çocuk
Park Yeri Bulamayınca Ateş Açtı! Bir Çocuk Öldü, 7 Yaralı 5'i Çocuk
Kocaeli'deki fabrika yangınıyla ilgili 7 zanlı tutuklandı
Kocaeli'deki fabrika yangınıyla ilgili 7 zanlı tutuklandı
İBB ve İSKİ'nin yurt dışından aldığı krediler amaç dışı kullanıldı iddiası
İBB ve İSKİ'nin yurt dışından aldığı krediler amaç dışı kullanıldı iddiası
Yerlikaya: Uçağın enkazına ulaşıldı
Yerlikaya: Uçağın enkazına ulaşıldı
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
İmamoğlu iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi
İmamoğlu iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi
Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
Erdoğan muhalefete yüklendi: Şehirleri insaflarına terk etmeyeceğiz
Erdoğan muhalefete yüklendi: Şehirleri insaflarına terk etmeyeceğiz
Furkan Bölükbaşı 'suikast ve fiili saldırı' soruşturmasında tutuklandı
Furkan Bölükbaşı 'suikast ve fiili saldırı' soruşturmasında tutuklandı
Bahis Soruşturması 'şikeye' uzayabilir: Geçmiş maçlar iptal olabilir!
Bahis Soruşturması 'şikeye' uzayabilir: Geçmiş maçlar iptal olabilir!
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon aralıkta toplanacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon aralıkta toplanacak
Türkiye'de ilk defa uygulanan 'Çığ Önleme Projesi' o ilde hayata geçirildi
Türkiye'de ilk defa uygulanan 'Çığ Önleme Projesi' o ilde hayata geçirildi
Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları hakkında istenen cezalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, ilçe belediye başkanlığı görevlerinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık ve Resul Emrah Şahan'ın 30 yıldan 91 yıla kadar değişen sürelerde hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2025 09:55, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 09:54
Yazdır
Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları hakkında istenen cezalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne yönelik yürütülen soruşturmada 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere toplam 407 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, tutuklanmasının ardından Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan ve Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu şüpheli Mehmet Murat Çalık hakkında istenen cezalar da belli oldu.

İddianamede, Emrah Resul Şahan hakkında 5 kez "rüşvet alma" 2 kez "irtikap", "kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplamda 35 yıldan 91 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Şahan'ın "Nişantaşı Koru" isimli projenin inşaat ruhsatı karşılığında firma yetkililerinden ilçede bir noktaya park yapmalarını istediği, firmanın Şubat 2025'te parkı yapmak için ön protokol imzaladıktan 10 gün sonra ruhsat aldığı belirtilen iddianamede, İstanbul Büyükşehir Belediyesine İBB) bağlı İPA'nın başında olduğu dönemde Şahan'ın İBB Hanem uygulamasına usulsüz şekilde vatandaşların işlenmiş verilerinin girmesine aracılık ettiği kaydedildi.

İddianamede, 2024'te Şahan'ın Şişli'de konut inşaatı ruhsatı talep eden firmadan belediyenin yaklaşık 2 milyon dolara yakın ışıklandırma borcunun ödenmesi durumunda ruhsat vereceğini ifade ettiği, mağdur inşaat firması sahibi ile ruhsat karşılığı belediyenin ışıklandırma borcunu karşılanması konusunda anlaşıldığı anlatıldı.

İddianamede, şüpheli Resul Emrah Şahan'ın, iskan izni için inşaat firması yetkililerinden 4 milyon dolar istediği, firma sahiplerinin örgüt üyesi Süleyman Atik'e 4 milyon doları verdiği aktarıldı.

İmar konusunda talebi bulunan büyük firmalarla şüpheli Adem Altıntaş'ı görüştürerek rüşvet istedi

Şüpheliler Hüseyin Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt'un yetkilisi olduğu firmanın Şişli'de kiraladıkları binayı hastane yapmak istedikleri, bu konuda uygunluk belgesi almak için Şişli Belediyesine başvurulduğu, 4 milyon dolar bağış ve 4 milyon dolar elden nakit vermeleri karşılığında ruhsatı aldıkları belirtilen iddianamede, nakit 4 milyon doların şüpheli Adem Altıntaş'a Mayıs 2024'te ofisinde verildiği anlatıldı.

İddianamede, 2022'de Şişli Belediyesinde imardan yetkili belediye başkan yardımcılığı yapan şüpheli Şahan'ın imar konusunda talebi bulunan büyük firmalarla şüpheli Adem Altıntaş'ı görüştürerek rüşvet talep edildiği vurgulanarak, "Örgüt lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu'nun emir ve talimatları ile hareket eden Resul Emrah Şahan'ı, 2019 yılından itibaren Şişli'de imar konusunda yetkilendirdiği, maksadının imar konusunda büyük firma ve iş insanlarından gelecek taleplerde örgüte maddi çıkar ve gayrimenkul değerinin yüksek olduğu bölgede imar konularında hakimiyet sağlamak olduğu anlaşılmıştır" değerlendirmesi yapıldı.

Şüpheli Mehmet Murat Çalık'ın ise 7 kez "rüşvet alma" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından toplamda 30 yıldan 88 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, 2014-2019 yılları arasında dönemin Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı olan Çalık'ın bölgede gerçekleştirilen büyük çaplı inşaat projelerine ilişkin inşaat sahiplerinden iskan ya da ruhsat karşılığında rüşvet talep ettiği belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber