'18 askerin naaşına ulaşıldı, 2 askerin naaşı aranıyor'
'18 askerin naaşına ulaşıldı, 2 askerin naaşı aranıyor'
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
Yolda her şeye hazırsın, masrafa değil - Kaskonu şimdi yaptır
Sponsorlu İçerik
VGM burs sonuçları yakın: İlk ödeme Ekim'den itibaren yapılacak
VGM burs sonuçları yakın: İlk ödeme Ekim'den itibaren yapılacak
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi geliyor
Bakan Göktaş açıkladı: Sosyal medya kullanımına yaş düzenlemesi geliyor
Maaş zammında emeklileri üzecek kulis bilgisi
Maaş zammında emeklileri üzecek kulis bilgisi
Arsa ve tarla piyasası fren yaptı: Arsa-tarla fiyatının en az arttığı iller!
Arsa ve tarla piyasası fren yaptı: Arsa-tarla fiyatının en az arttığı iller!
Ekonomide pozitif gelişme: Cari işlemler hesabı eylülde fazla verdi
Ekonomide pozitif gelişme: Cari işlemler hesabı eylülde fazla verdi
Başsavcılıktan Yargıtay'a 'CHP' başvurusu: Parti kapatma süreci başlatılsın!
Başsavcılıktan Yargıtay'a 'CHP' başvurusu: Parti kapatma süreci başlatılsın!
Askeri kargo uçağında 20 şehit: Acı haberler baba ocaklarına ulaştı
Askeri kargo uçağında 20 şehit: Acı haberler baba ocaklarına ulaştı
Borsa manipülasyonuna sıkı denetim geliyor: Hapis cezası iki kat artıyor
Borsa manipülasyonuna sıkı denetim geliyor: Hapis cezası iki kat artıyor
Eski ehliyet sahipleri dikkat! Yenileme yapmayana hasar ödemesi yok
Eski ehliyet sahipleri dikkat! Yenileme yapmayana hasar ödemesi yok
Bakan Işıkhan açıkladı: SGK'ye en çok borcu olan belediyeler!
Bakan Işıkhan açıkladı: SGK'ye en çok borcu olan belediyeler!
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
MSB: Gürcistan'a düşen kargo uçağında 20 personel vardı
Türkiye'nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde
Türkiye'nin akaryakıt devi iflasın eşiğinde
Park Yeri Bulamayınca Ateş Açtı! Bir Çocuk Öldü, 7 Yaralı 5'i Çocuk
Park Yeri Bulamayınca Ateş Açtı! Bir Çocuk Öldü, 7 Yaralı 5'i Çocuk
Kocaeli'deki fabrika yangınıyla ilgili 7 zanlı tutuklandı
Kocaeli'deki fabrika yangınıyla ilgili 7 zanlı tutuklandı
İBB ve İSKİ'nin yurt dışından aldığı krediler amaç dışı kullanıldı iddiası
İBB ve İSKİ'nin yurt dışından aldığı krediler amaç dışı kullanıldı iddiası
Yerlikaya: Uçağın enkazına ulaşıldı
Yerlikaya: Uçağın enkazına ulaşıldı
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
Taklit-Tağşiş Listesi güncellendi: Çayda boya, macunda ilaç etken maddesi!
İmamoğlu iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi
İmamoğlu iddianamesinde suç örgütünün şeması çizildi
Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
Görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu
Erdoğan muhalefete yüklendi: Şehirleri insaflarına terk etmeyeceğiz
Erdoğan muhalefete yüklendi: Şehirleri insaflarına terk etmeyeceğiz
Furkan Bölükbaşı 'suikast ve fiili saldırı' soruşturmasında tutuklandı
Furkan Bölükbaşı 'suikast ve fiili saldırı' soruşturmasında tutuklandı
Bahis Soruşturması 'şikeye' uzayabilir: Geçmiş maçlar iptal olabilir!
Bahis Soruşturması 'şikeye' uzayabilir: Geçmiş maçlar iptal olabilir!
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı
'İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü' iddianamesi tamamlandı
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon aralıkta toplanacak
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması: Komisyon aralıkta toplanacak
Türkiye'de ilk defa uygulanan 'Çığ Önleme Projesi' o ilde hayata geçirildi
Türkiye'de ilk defa uygulanan 'Çığ Önleme Projesi' o ilde hayata geçirildi
Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Kapalıçarşı'da para aklandığı iddiasında 4. operasyon: 76 gözaltı
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Yüzyılın Konut Projesi'ne ilk gün rekor başvuru
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
Gabar petrolü ekonomiye nefes aldırıyor: Carı açığa yıllık 2 milyar dolar destek!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Arsa ve tarla piyasası fren yaptı: Arsa-tarla fiyatının en az arttığı iller!

Türkiye'de toprağa yatırım yapanlar, son 5 yıllık dönemde konut imarlı arsalarda %851, tarla vasfındaki arazilerde ise %923'lük rekor bir getiri elde etti. Ancak son 1 yıllık dönemde piyasa koşulları tersine döndü. Yüksek faiz ve yüksek değerlemeler nedeniyle fiyat artışları fren yaparken, konut imarlı arsalar yıllık %19,94, tarlalar ise %17,28 değerlendi. Bu oranlar, %33 olan yıllık enflasyonun oldukça gerisinde kaldı; böylece arsa yatırımcısı 70 ilde, tarla yatırımcısı ise 77 ilde enflasyona yenik düştü. Konut imarlı arsalarda Bartın yıllık bazda %5,55 değer kaybıyla en az değerlenen il oldu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 12 Kasım 2025 10:42, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 10:45
Yazdır
Arsa ve tarla piyasası fren yaptı: Arsa-tarla fiyatının en az arttığı iller!
Türkiye'de parasını toprağa yatıranlar son 5 yıllık dönemde yüksek getiri elde etti. Konut imarlı arsalarda Ocak 2021-Ekim 2025 arası dönemde %851 olan değer artışı, tarla vasfındaki arazilerde %923 olarak gerçekleşti.

Ancak rakamlara son 1 yıllık dönemde bakıldığında arsa yatırımcısının hem enflasyona yenik düştüğü hem de oldukça düşük getiriler elde ettiği dikkatlerden kaçmıyor.

YÜKSEK FAİZLE FREN YAPTI

Son 12 ayda konut imarlı arsalar %19,94 değer kazanırken; Türkiye genelinde 70 ilde arsa fiyatları, %33 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun altında değerlendi.

Tarla vasfındaki arsalarda da son 1 yıllık dönemde değer artışı %17,28 oldu. Bu artış da enflasyonun gerisinde kalırken, 77 ilde tarla yatırımı yapanlar enflasyona yenildi.

Yüksek faiz ortamı ve yüksek değerlemelerin etkisiyle arsa fiyatlarındaki artışın, son 1 yılda fren yaptığı ifade ediliyor.

ARSADA EN AZ DEĞERLENEN İLLER

Konut imarlı arsalar dikkate alındığında Türkiye'de ortalama metrekare satış fiyatı geçen ay itibarıyla 6 bin 353 TL oldu. Yıllık bazda konut imarlı arsa fiyatlarının en az değerlendiği ilk 10 il şöyle sıralandı:

1-Bartın: 2.177 TL/m2 (%-5,55)

2-Artvin: 4.425 TL/m2 (%1,05)

3-Kilis: 3.553 TL/m2 (%4,13)

4-Bingöl: 4.781 TL/m2 (%5,68)

5-Eskişehir: 7.391 TL/m2 (%5,72)

6-Bilecik: 2.326 TL/m2 (%6,40)

7-Mersin: 5.324 TL/m2 (%6,97)

8-Adıyaman: 6.867 TL/m2 (%8,04)

9-Nevşehir: 4.451 TL/m2 (%8,91)

10-Karabük: 2.465 TL/m2 (%9,85)

TARLADA EN AZ DEĞERLENEN İLLER

Tarla vasfındaki arazilere bakıldığında ise Ekim 2025'te Türkiye'de ortalana metrekare satış fiyatı 706 TL olarak gerçekleşti. Endeksa verilerine göre yıllık bazda tarla fiyatlarının en az yükseldiği ilk 10 il ise şunlar oldu:

1-Rize: 1.251 TL/m2 (%3,05)

2-Artvin: 789 TL/m2 (%3,68)

3-Bitlis: 965 TL/m2 (%4,32)

4-Konya: 189 TL/m2 (%5,59)

5-Hatay: 1.154 TL/m2 (%7,25)

6-Bartın: 647 TL/m2 (%8,01)

7-Çanakkale: 471 TL/m2 (%8,03)

8-Osmaniye: 921 TL/m2 (%8,74)

9-Kırşehir: 214 TL/m2 (%9,18)

10-Karabük: 685 TL/m2 (%9,70)

Ö. Faruk Bingöl

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber