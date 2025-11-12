Kardeş katili 22 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde 22 yıl önce kardeşini öldürüp yengesini yaralayan zanlı, jandarma ekiplerince sahte kimlikle annesinin evine geldiği sırada yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 12 Kasım 2025 12:02, Son Güncelleme : 12 Kasım 2025 12:16
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2003'te Emirli Mahallesi'nde kardeşi G.B'yi silahla öldürüp, yengesi D.K'yı yaraladıktan sonra kaçan C.B'nin (63) yakalanması için çalışma başlattı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen çalışma sonucu C.B'nin 22 yıldır 61 yaşındaki Ş.Ö'nün kimlik bilgilerini kullandığını belirledi.
Annesinin evine geldiği sırada jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan C.B, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.